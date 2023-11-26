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Spor

Ferdi için Inter devrede

İtalyan basını, Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takan Ferdi Kadıoğlu için Inter'in, 17 milyon euroluk teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalacağını yazdı.

09:40 - 26/11/2023 Pazar
Güncelleme: 10:38 - 26/11/2023 Pazar
Yeni Şafak
Ferdi Kadıoğlu bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 18 maçta 1 gol atıp 3 asist kaydetti.

Ferdi Kadıoğlu bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 18 maçta 1 gol atıp 3 asist kaydetti.

Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nu Napoli, Milan. Arsenal, Borussia Dortmund ve Bayern Münih'in ardından Inter de takibe aldı.


İtalyan basını. Inter'in milli yıldız için 17 milyon euroyu gözden çıkardığını yazdı. Haberde; Inter'in Ferdi Kadıoğlu'nu devre arasına kadar takip edeceği ve scout ekibinin olumlu raporu doğrultusunda ocak ayında da 17 milyon euroluk bonservis teklifiyle Fenerbahçe'nin kapısını çalmayı planladığı bilgisi paylaşıldı.




Beklenti 25 milyon euro

Fenerbahçe ise Ferdi için 25 milyon euro bonservis bedeli belirledi. Sarı-lacivertliler, milli futbolcunun Konferans Ligi'nde fiyatını artırmasını planlanıyor. Ferdi ise Fenerbahçe ile şampiyonluk istiyor.





#Fenerbahçe
#Inter
#Ferdi Kadıoğlu
1 saat önce
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