Ferdi için Inter devrede

Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nu Napoli, Milan. Arsenal, Borussia Dortmund ve Bayern Münih'in ardından Inter de takibe aldı.

İtalyan basını. Inter'in milli yıldız için 17 milyon euroyu gözden çıkardığını yazdı. Haberde; Inter'in Ferdi Kadıoğlu'nu devre arasına kadar takip edeceği ve scout ekibinin olumlu raporu doğrultusunda ocak ayında da 17 milyon euroluk bonservis teklifiyle Fenerbahçe'nin kapısını çalmayı planladığı bilgisi paylaşıldı.