Ferdi için Inter devrede

Ferdi Kadıoğlu bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 18 maçta 1 gol atıp 3 asist kaydetti.
Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nu Napoli, Milan. Arsenal, Borussia Dortmund ve Bayern Münih'in ardından Inter de takibe aldı.
İtalyan basını. Inter'in milli yıldız için 17 milyon euroyu gözden çıkardığını yazdı. Haberde; Inter'in Ferdi Kadıoğlu'nu devre arasına kadar takip edeceği ve scout ekibinin olumlu raporu doğrultusunda ocak ayında da 17 milyon euroluk bonservis teklifiyle Fenerbahçe'nin kapısını çalmayı planladığı bilgisi paylaşıldı.
Fenerbahçe ise Ferdi için 25 milyon euro bonservis bedeli belirledi. Sarı-lacivertliler, milli futbolcunun Konferans Ligi'nde fiyatını artırmasını planlanıyor. Ferdi ise Fenerbahçe ile şampiyonluk istiyor.