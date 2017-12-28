ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

Fernandao ıslıklar eşliğinde oyundan çıktı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur maçında Fenerbahçe evinde İstanbulspor ile karşılaştı. Müsabakanın 68. dakikasında Fernandao yerini Roberto Soldado’ya bırakırken tribünlerden tepki gördü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Fernandao, İstanbulspor maçındaki performansı sebebiyle tepki gördü.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Fernandao, İstanbulspor maçındaki performansı sebebiyle tepki gördü.

Fotoğraf: IHA

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Fernandao, İstanbulspor'la oynanan kupa maçında kaçırdığı goller sebebiyle ıslıklandı.

68. dakikada oyundan alınan futbolcu tribünlerin ıslıkları eşliğinde yerini Soldado'ya bıraktı. Maçtan sonra oldukça üzgün olduğu görülen Brezilyalı forvetin, arkadaşları tarafından teselli edildiği belirtildi.

  • Hatırlanacağı üzere Brezilya ekiplerinden Cruzeiro'nun Fernandao'yu kiralama teklifi yaptığı iddia edilmişti. Forvet oyuncusunun kendisine gösterilen bu tepkilerin ardından gelen teklifleri değerlendirebileceği belirtildi.

Fenerbahçe-İstanbulspor: 2-0
Fenerbahçe-İstanbulspor: 2-0

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında evinde İstanbulspor'la karşı karşıya geldi. İlk yarıda etkisiz bir oyun oynayan sarı lacivertliler ikinci yarıda Giuliano ve Soldado'nun oyuna girmesiyle oyunu rakip takımın yarı sahasına yıktı. 78 ve 89. dakikalarda Soldado'nun attığı 2 golle mücadeleden 2-0 galip ayrılan Fenerbahçe rövanş maçı için büyük avantaj yakaladı.

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