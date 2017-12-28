Fernandao ıslıklar eşliğinde oyundan çıktı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Fernandao, İstanbulspor'la oynanan kupa maçında kaçırdığı goller sebebiyle ıslıklandı.

68. dakikada oyundan alınan futbolcu tribünlerin ıslıkları eşliğinde yerini Soldado'ya bıraktı. Maçtan sonra oldukça üzgün olduğu görülen Brezilyalı forvetin, arkadaşları tarafından teselli edildiği belirtildi.

Hatırlanacağı üzere Brezilya ekiplerinden Cruzeiro'nun Fernandao'yu kiralama teklifi yaptığı iddia edilmişti. Forvet oyuncusunun kendisine gösterilen bu tepkilerin ardından gelen teklifleri değerlendirebileceği belirtildi.