Spor FIFA, 2 ülkenin üyeliklerini askıya aldı
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FIFA, 2 ülkenin üyeliklerini askıya aldı

FIFA resmi site üzerinden yaptığı açıklamada, Çad ve Pakistan futbol federasyonlarının üyeliklerinin askıya alındığını duyurdu.

Haber Merkezi AA
FIFA, 2 ülkenin üyeliklerini askıya aldı
FIFA

FIFA, Çad ve Pakistan futbol federasyonlarının üyeliklerini askıya aldı. FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, kararlara gerekçe olarak hükümetin Çad Futbol Federasyonunun (FTFA) işleyişine müdahalesi ve Syed Ashfaq Hussain Shah'ın başında olduğu eski yönetimin Pakistan Futbol Federasyonu (PFF) Genel Merkezi'ni işgali gösterildi.

FTFA'nın üyeliğinin iadesi için Çad hükümetinin aldığı Moctar Mahamoud Hamid başkanlığındaki mevcut yönetimin yetkilerine el koyma ve ülke futbolunun idaresi için ulusal bir komite kurma kararlarından vazgeçilmesi gerektiği ifade edildi.

Onay alınması gerekiyor

FIFA'nın Pakistan'da görevlendirdiği normalleştirme komitesinden, federasyona ait tesisler, hesaplar, idare ve iletişim kanallarının tam kontrolüne sahip olduğu yönünde onay alınmadığı sürece PFF'nin üyelik haklarının da iade edilmeyeceği belirtildi.

  • Seçimlerin FIFA yönetmeliğine uygun yapılmaması nedeniyle PFF'nin yönetimi, 2019'un eylül ayında FIFA tarafından atanan ve Haroon Malik'in başında olduğu normalleştirme komitesine verilmişti.

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