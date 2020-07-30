FIFA Başkanı Gianni Infantino için rüşvet ve yolsuzluk soruşturması

FIFA Başkanı Gianni Infantino hakkında İsviçre'de soruşturma başlatıldı.
Özel olarak görevlendirilen savcı Stefan Keller'ın yürüttüğü soruşturmada, Infantino ile İsviçre Başsavcısı Michael Lauber arasındaki ilişki incelenecek.
Geçen hafta istifasını veren Lauber, 2015'te başlatılan FIFA'daki rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının başında yer almıştı.
Infantino, hakkındaki yolsuzluk iddiaları yüzünden istifa etmek zorunda kalan Sepp Blatter'in yerine 2016'da FIFA Başkanı seçilmişti.
Türkiye'ye geldiği her dönemde 'kulüpler kurallara uymalı' diyerek mali disiplinin altını çizen FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya rüşvet ve yolsuzluk soruşturması açıldı pic.twitter.com/KXCHLGtSUD
Türkiye'ye geldiği her dönemde 'kulüpler kurallara uymalı' diyerek mali disiplinin altını çizen FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya rüşvet ve yolsuzluk soruşturması açıldı pic.twitter.com/KXCHLGtSUD— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 30, 2020
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