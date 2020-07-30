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FIFA Başkanı Gianni Infantino için rüşvet ve yolsuzluk soruşturması

İsvicre Federal Başsavcılığı, FIFA Başkanı Gianni Infantino hakkında rüşvet ve yolsuzluk iddialarını gerekçe göstererek soruşturma başlattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gianni Infantino

Gianni Infantino

Fotoğraf: Yves Herman

FIFA Başkanı Gianni Infantino hakkında İsviçre'de soruşturma başlatıldı.

Özel olarak görevlendirilen savcı Stefan Keller'ın yürüttüğü soruşturmada, Infantino ile İsviçre Başsavcısı Michael Lauber arasındaki ilişki incelenecek.

Geçen hafta istifasını veren Lauber, 2015'te başlatılan FIFA'daki rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının başında yer almıştı.

Infantino, hakkındaki yolsuzluk iddiaları yüzünden istifa etmek zorunda kalan Sepp Blatter'in yerine 2016'da FIFA Başkanı seçilmişti.

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