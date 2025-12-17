FIFA geri adım attı: Dünya Kupası’nda 60 dolarlık bilet dönemi

FIFA’dan yapılan açıklamaya göre, her karşılaşmada sahaya çıkan iki takımın taraftarları için 60 dolarlık biletler satışa sunulacak. Bu biletlerin, her maçta stat kapasitesinin yüzde 1,6’sına karşılık geleceği belirtildi. Diğer bilet kategorileri ve fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.