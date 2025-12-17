FIFA geri adım attı: Dünya Kupası’nda 60 dolarlık bilet dönemi

FIFA, 2026 Dünya Kupası bilet fiyatlarına yönelik yoğun tepkiler sonrası taraftarlar için yeni bir kategori oluşturdu. Her maçta iki takımın taraftarlarına 60 dolardan bilet satılacak.
FIFA, 2026 Dünya Kupası öncesinde açıklanan yüksek bilet fiyatlarına gelen sert eleştirilerin ardından kategori değişikliğine gitti. Taraftar gruplarının “Dünya Kupası tarihinin en pahalı biletleri” tepkisi sonrası alınan kararla, daha uygun fiyatlı bilet seçeneği devreye sokuldu.
FIFA’dan yapılan açıklamaya göre, her karşılaşmada sahaya çıkan iki takımın taraftarları için 60 dolarlık biletler satışa sunulacak. Bu biletlerin, her maçta stat kapasitesinin yüzde 1,6’sına karşılık geleceği belirtildi. Diğer bilet kategorileri ve fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.
Bilet satış sürecinin ilk beş gününde 20 milyon başvuru alındığını duyuran FIFA, standart bilet kategorisine başvuran taraftarların sonuçları şubat ayında öğreneceğini açıkladı.
ABD, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 Dünya Kupası, toplam 16 statta düzenlenecek.