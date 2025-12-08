Yeni Şafak
FIFA'dan Dünya Kupası kararı: Bir ilk olacak

Selman Ağrıkan
15:078/12/2025, Pazartesi
G: 8/12/2025, Pazartesi
2026 Dünya Kupası; zorunlu su molaları, çoklu açılış seremonileri ve tarihte bir ilk olacak devre arası şovuyla futbol dünyasında yepyeni bir dönemi başlatmaya hazırlanıyor.

FIFA, 2026 Kanada–Meksika–ABD ortak Dünya Kupası için radikal bir karara imza attı.

Turnuvadaki tüm maçlarda, her devrenin 22. dakikasında üç dakikalık zorunlu su molası uygulanacak.

Alınan karar, sıcaklık şartına bağlı olmayacak; stat ve iklim fark etmeksizin tüm karşılaşmalarda standart olarak uygulanacak. Amaç, oyuncu sağlığını en üst seviyede korumak.

Duyuruyu yapan FIFA Dünya Kupası 2026 ABD Baş Turnuva Sorumlusu Manolo Zubiria, "Stat, iklim, sıcaklık fark etmeksizin her maçta üç dakikalık mola olacak" ifadelerini kullanarak uygulamanın tartışmaya yer bırakmayacak şekilde kesinleştiğini vurguladı.

Turnuvaya damga vuracak yenilikler


2026 Dünya Kupası yalnızca su molalarıyla değil, yeni detaylarıyla da tarihe geçmeye hazırlanıyor. FIFA, turnuva boyunca üç ayrı açılış seremonisi yapılacağını açıkladı.


– 11 Haziran: Meksika’daki açılış maçı

– 12 Haziran: Toronto’da Kanada’nın ilk maçı

– 12 Haziran: Los Angeles’ta ABD’nin ilk maçı

Finale özel devre arası şovu


Turnuva tarihinde ilk kez, final maçının devre arasında özel bir 'Half-Time Show' düzenlenecek. Böylece Dünya Kupası finali, yalnızca futbol değil, görsel şov açısından da bir ilke sahne olacak.


