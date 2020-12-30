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FIFA kokartı takan hakemler belli oldu: Bahattin Şimşek kesik yedi

2021 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakemler için tören düzenlendi. 18 Kasım tarihinde açıklanan FIFA VAR hakemi listesinde Bahattin Şimşek'in adı yazılıyken, güncel listede Şimşek'in adının yazılmaması dikkatlerden kaçmadı.

Haber Merkezi AA
FIFA kokartı takan hakemler

FIFA kokartı takan hakemler

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva'da bulunan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen FIFA Kokart Töreni'ne TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Serdar Tatlı ve MHK üyeleri ile ilk defa kokart taşıyacak hakemler katıldı.

Törende FIFA hakemleri Abdulkadir Bitigen ve Yaşar Kemal Uğurlu, FIFA Yardımcı hakemleri Abdullah Bora Özkara ile Ali Saygın Ögel ve FIFA Kadın hakemi Gamze Durmuş'a kokartları verildi. Bu hakemlere kokartlarını TFF Başkanı Nihat Özdemir ile TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı takdim etti. Ayrıca 2021 yılında kokart takma hakkı elde eden tüm hakemlere bir tebrik mektubu da gönderildi.

Bahattin Şimşek listeden çıkartıldı

18 Kasım tarihinde Merkez Hakem Kurulu, 2021 yılında FIFA kokartı takmaya aday hakemleri FIFA'ya bildirmişti. Verilen listede VAR hakemi olarak Bahattin Şimşek'in adı yazılıydı. Fakat açıklanan son güncel listede Şimşek'in kesik yediği FIFA listesinde yer almadığı dikkatlerden kaçmadı. Bahattin Şimşek, Fenerbahçe'nin sahasında Başakşehir'i 4-1 yendiği karşılaşmada mücadeleyi yöneten hakemdi.

18 Kasım'da FIFA'ya sunulan liste
18 Kasım'da FIFA'ya sunulan liste

Bahattin Şimşek
Bahattin Şimşek

  • 2021 FIFA listesinde yer alan hakemler şöyle:
  • FIFA hakemleri:
  • Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Halil Umut Meler, Halis Özkahya, Arda Kardeşler, Abdulkadir Bitigen, Yaşar Kemal Uğurlu
  • FIFA yardımcı hakemleri:
  • Bahattin Duran, Tarık Ongun, Mustafa Emre Eyisoy, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy, Serkan Olguncan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu, Abdullah Bora Özkara, Ali Saygın Ögel
  • FIFA video yardımcı hakemleri:
  • Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Abdulkadir Bitigen, Mete Kalkavan
  • FIFA kadın hakemleri:
  • Melis Özçiğdem, Neslihan Muratdağı, Cansu Tiryaki, Gamze Durmuş
  • FIFA kadın yardımcı hakemleri:
  • Betül Nur Yılmaz, Mürvet Yavuztürk, Sedef Aktan, Deybet Gök
  • FIFA plaj futbolu hakemleri:
  • Özcan Sultanoğlu, Murat Ergin Gözütok, Mustafa Teker, Gökhan Barçın
  • FIFA futsal hakemleri:
  • Kamil Çetin, Fatma Özlem Tursun, Ozan Soykan, Murat Çolak, Uğur Çakmak

Bahattin Şimşek'in yönettiği maça bahis soruşturması açıldı
Bahattin Şimşek'in yönettiği maça bahis soruşturması açıldı

UEFA Integrity Departmanı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimine gönderdiği 'Bahis Yoluyla Tespit Raporu'nda 12 Temmuz 2020 tarihinde oynanan Bursaspor-Ekol Göz Menemenspor TFF 1. Ligi müsabakasının bahis yoluyla kazanç sağlamak amacıyla manipüle edildiği yönünde bahis delili bulunduğu öne sürüldü.2-2'den sonra 5 gol atılacağa oynandıAjansspor'un haberine göre, TFF yönetimi bu rapor üzerine 28 Ağusos'ta yaptığı 46 sayılı toplantısında konuyu gündemine aldı ve incelenmek üzere Etik Kurulu'na sevk etti. Etik Kurulu Raportör Üyesi Mehmet Hakan Tüfekçi, söz konusu maçta karşı karşıya gelen takımların futbolcularına bir tebligat kaleme aldı.Tebligatta maçın son 20 dakikasında skor 2-2 iken en az 5 gol atılacağına dair ilişkin bahislerin arttığı, güçlü ve alışılmadık bahislerin olduğunun rapor edildiğini ve TFF yönetiminin de müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik iddiaların incelenmek üzere dosyayı Etik Kurulu'na sevkine karar verdiği belirtildi.Etik Kurulu da kulüplere tebligat yollayarak iddialara dair yazılı beyanlarını, tebligat ellerine ulaştıktan 3 gün içinde göndermelerini istedi. Söz konusu tebligat 2 hafta önce kulüplere gönderildi.Bahattin Şimşek'in yönettiği maçta neler oldu?Peki iddialara konu olana ve 12 Temmuz 2020'de TFF 1. Lig'de oynanan Bursaspor-Ekol Göz Menemenspor maçında neler oldu?Bahattin Şimşek'in yönettiği maç 2-2 sona erdi.Maçta konuk Menemenspor 15. dakikada Domgjonas'ın golüyle öne geçerken, Bursaspor buna Seleznyov 24 ve 40. dakikalarında penaltından cevap verdi. 47. dakikada Menemenspor, Mehmet Boztepe ile beraberliği sağladı. Karşılaşmanın 81.dakikasında Menemenspor, 82. dakikasında Bursaspor bir penaltı atışından yararlanamadı.UEFA Integritiy Departmanı raporuna göre, son 20 dakikasında skor 2-2 berabere giderken en az 5 gol atılacağına ilişkin bahislerin arttı ve 'güçlü ve alışılmadık' bahisler yapıldı. Buna karşın, müsabaka 2-2 sona erdi.Kadıköy'de Bahattin Şimşek vakası: "Başakşehir'den aldı Fenerbahçe'ye verdi"Maçtan sonra teknik direktörler ne dedi?Karşılaşmada Bursaspor Teknik Direktörü İrfan Buz kırmızı kart görmüştü. Buz’un yerine basın toplantısına yardımcı antrenör Taner Alpak katılmıştı.Ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını belirten Alpak, “Olmadı. Çok gol kaçırdık. Nasip, kısmet. Kazansaydık serimiz devam edecekti, böyle icap etti. Bereabere kaldık, son hafta Hatayspor ile karşılaşacağız, o maça bakacağız. Yüzde 100 VAR sistemi TFF 1’inci Lig’de de olmalı, çünkü aleyhimize verilen penaltı pozisyonuna tekrar tekrar baktık. Koskoca senenin emeği gidebilirdi. Pozisyon el olabilir ama yüzde 100 çizginin dışında. Yazık, günah. Büyüklerimizden bu olayı dikkate almalarını rica ediyoruz” demişti."2-2'den sonra net pozisyonlar kaçırdık"Ekol Göz Menemenspor Teknik Direktörü Dilaver Mutlu ise şöyle konuşmuştu:“Bugün maçtan önce de zevkli bir maç olacağını, biz sezon başından beri nasıl oynuyorsak yine aynı oyunumuzu oynayacağımızı söylemiştim. Takımımızın özelliği hakem son düdüğü çalana kadar mücadeleyi bırakmayan bir ekip olmamız. Bugün de sezon boyu nasıl oynadıysak, aynı oyunu oynadık. Maç iki tarafa da çok geldi gitti, 2-2’den sonra çok net pozisyonlar kaçırdık. Önemli olan kazasız, belasız, sakatlıksız, sezonu bitireceğiz. Son olarak Altınordu maçımız var, aynı şekilde oynayıp sezonu kapatacağız.”Menemenspor üç puan aldığı maçta hükmen yenik sayılacak

TFF Başkanı Nihat Özdemir ve hakem Abdülkadir Bitigen
TFF Başkanı Nihat Özdemir ve hakem Abdülkadir Bitigen

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