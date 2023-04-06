FIFA sıralamasında bir basamak yükseldik

A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz, son dönemdeki performansı nedeniyle eleştiriliyor.
FIFA tarafından açıklanan nisan ayı dünya sıralamasında Türkiye, 1465,7 puanla 43'üncülüğe yerleşti.
2022 FIFA Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'in zirveyi Brezilya'dan aldığı listede, Fransa da ikinci sıranın sahibi oldu. Arjantin yaklaşık 6 yıl sonra ilk kez birinci basamağa yükseldi.
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 20 Temmuz 2023'te açıklanacak.
1- Arjantin
2- Fransa
3- Brezilya
4- Belçika
5 İngiltere
6- Hollanda
7 Hırvatistan
8- İtalya
9- Portekiz
10- İspanya