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Spor

FIFA sıralamasında bir basamak yükseldik

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında bir basamak yükselerek 43'üncü oldu.

12:17 . 6/04/2023 Perşembe
AA
A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz, son dönemdeki performansı nedeniyle eleştiriliyor.

A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz, son dönemdeki performansı nedeniyle eleştiriliyor.

FIFA tarafından açıklanan nisan ayı dünya sıralamasında Türkiye, 1465,7 puanla 43'üncülüğe yerleşti.


2022 FIFA Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'in zirveyi Brezilya'dan aldığı listede, Fransa da ikinci sıranın sahibi oldu. Arjantin yaklaşık 6 yıl sonra ilk kez birinci basamağa yükseldi.



Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 20 Temmuz 2023'te açıklanacak.


Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

1- Arjantin

2- Fransa

3- Brezilya

4- Belçika

5 İngiltere

6- Hollanda

7 Hırvatistan

8- İtalya

9- Portekiz

10- İspanya





#FIFA
#A Milli Takım
#Türkiye
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