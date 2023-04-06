FIFA sıralamasında bir basamak yükseldik

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 yolunda Hırvatistan'a kaybetmesi, teknik direktör Stefan Kuntz ile ilgili eleştirileri zirveye taşıdı. Gerek ulusal medya gerekse sosyal medyada tepkilerin odağında olan Alman teknik adam konusunda keskin bir karar alınması bekleniyor.