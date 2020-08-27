Fikret Orman'dan ayrılık sonrası ilk paylaşım: Varsa Beşiktaş, yoksa Beşiktaş

Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman, sessizliğini sosyal medya hesabından bozdu. 24 Eylül 2019 tarihinde görevinden istifa eden Orman, paylaşımında siyah-beyazlı kulübe destek verdi.

Orman, paylaşımında, "Varsa Beşiktaş, yoksa Beşiktaş. Yense Beşiktaş yenilse Beşiktaş. Dün Beşiktaş bugün Beşiktaş yarın da Beşiktaş. Bir gün değil her gün Beşiktaş!" ifadelerine yer verdi.

Beşiktaş, Fikret Orman döneminde 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında Süper Lig şampiyonluğunu kazanmış ve armasına 3. yıldızı eklemişti.