Fikret Orman'dan ayrılık sonrası ilk paylaşım: Varsa Beşiktaş, yoksa Beşiktaş

Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman, sessizliğini sosyal medya hesabından bozdu. 24 Eylül 2019 tarihinde görevinden istifa eden Orman, paylaşımında siyah-beyazlı kulübe destek verdi.
Orman, paylaşımında, "Varsa Beşiktaş, yoksa Beşiktaş. Yense Beşiktaş yenilse Beşiktaş. Dün Beşiktaş bugün Beşiktaş yarın da Beşiktaş. Bir gün değil her gün Beşiktaş!" ifadelerine yer verdi.
- Beşiktaş, Fikret Orman döneminde 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında Süper Lig şampiyonluğunu kazanmış ve armasına 3. yıldızı eklemişti.
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