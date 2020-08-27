SÜPER LİG

Fikret Orman'dan ayrılık sonrası ilk paylaşım: Varsa Beşiktaş, yoksa Beşiktaş

Siyah-beyazlı kulübün bir önceki dönem başkanı olan Fikret Orman, istifasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden ilk kez Beşiktaş paylaşımında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş Kulübü'nün 33. başkanı Fikret Orman

Beşiktaş Kulübü'nün 33. başkanı Fikret Orman

Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman, sessizliğini sosyal medya hesabından bozdu. 24 Eylül 2019 tarihinde görevinden istifa eden Orman, paylaşımında siyah-beyazlı kulübe destek verdi.

Orman, paylaşımında, "Varsa Beşiktaş, yoksa Beşiktaş. Yense Beşiktaş yenilse Beşiktaş. Dün Beşiktaş bugün Beşiktaş yarın da Beşiktaş. Bir gün değil her gün Beşiktaş!" ifadelerine yer verdi.

  • Beşiktaş, Fikret Orman döneminde 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında Süper Lig şampiyonluğunu kazanmış ve armasına 3. yıldızı eklemişti.

Fikret Orman'ın paylaşımı
Fikret Orman'ın paylaşımı

Fikret Orman: Beşiktaş'taki sürecimi tamamlıyorum
Yeni Şafak

Fikret Orman: Beşiktaş'taki sürecimi tamamlıyorum

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, mevcudiyetinin Beşiktaş'a zarar verdiğini düşündüğünü belirterek görevinden istifa edeceğini açıkladı.


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