Filenin Efeleri Polonya'ya mağlup oldu

A Milli takım, turnuvadaki üçüncü maçında da galip gelemedi.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Milletler Ligi'ndeki üçüncü maçında Polonya'ya 3-0 mağlup oldu.
Filenin Efeleri, 2025 Voleybol Milletler Ligi’ndeki üçüncü maçına Polonya karşısında çıktı. Ay-yıldızlı ekip, rakibine 3-0 mağlup oldu. Milliler, Çin etabının dördüncü ve son maçında yarın saat 10.00'da ev sahibi Çin ile karşı karşıya gelecek.
Salon:
Qujiang Spor Kompleksi
Hakemler:
Joo-Hee Kang (Güney Kore), Yuliya Akulova (Kazakistan)
Türkiye:
Efe Bayram, Berk Dilmenler, Marko Matic, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Yiğit Gülmezoğlu, Berkay Bayraktar (L) (Ahmet Tümer, Efe Mandıracı)
Polonya:
Michal Gierzot, Aliaksei Nasevich, Szymon Jakubiszak, Mateusz Poreba, Jan Firlej, Rafal Szymura, Mateusz Czunkiewicz (L), (Hawryluk, Sasak, Kozub, Zaleszczyk)
Setler:
26-28, 23-25, 20-25
Süre:
1 saat 19 dakika
#VNL
#A Milli Erkek Voleybol Takımı
#Polonya