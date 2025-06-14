Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Voleybol
Filenin Efeleri Polonya'ya mağlup oldu

Filenin Efeleri Polonya'ya mağlup oldu

15:4514/06/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
A Milli takım, turnuvadaki üçüncü maçında da galip gelemedi.
A Milli takım, turnuvadaki üçüncü maçında da galip gelemedi.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Milletler Ligi'ndeki üçüncü maçında Polonya'ya 3-0 mağlup oldu.

Filenin Efeleri, 2025 Voleybol Milletler Ligi’ndeki üçüncü maçına Polonya karşısında çıktı. Ay-yıldızlı ekip, rakibine 3-0 mağlup oldu. Milliler, Çin etabının dördüncü ve son maçında yarın saat 10.00'da ev sahibi Çin ile karşı karşıya gelecek.


Salon:
Qujiang Spor Kompleksi
Hakemler:
Joo-Hee Kang (Güney Kore), Yuliya Akulova (Kazakistan)
Türkiye:
Efe Bayram, Berk Dilmenler, Marko Matic, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Yiğit Gülmezoğlu, Berkay Bayraktar (L) (Ahmet Tümer, Efe Mandıracı)
Polonya:
Michal Gierzot, Aliaksei Nasevich, Szymon Jakubiszak, Mateusz Poreba, Jan Firlej, Rafal Szymura, Mateusz Czunkiewicz (L), (Hawryluk, Sasak, Kozub, Zaleszczyk)
Setler:
26-28, 23-25, 20-25
Süre:
1 saat 19 dakika
#VNL
#A Milli Erkek Voleybol Takımı
#Polonya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EGM ÖGG SINAV TAKVİMİ: 115. dönem Özel Güvenlik sınavı ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?