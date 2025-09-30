Yeni Şafak
Fırtına destek istiyor

Fırtına destek istiyor

Ali Kemal Yazıcı
04:0030/09/2025, Salı
G: 30/09/2025, Salı
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, gerçekleri dile getirdiğini belirterek camiadan destek istedi. Dünkü idman öncesi açıklamalar yapan Tekke, Nwakaeme’nin kendileri için önemli bir eksik olduğuna dikkat çekerek, “Onun yokluğu bazılarına göre çok az şey, bana göre çok fazla şey. Maçlardaki rakiplerimize verdiğimiz pozisyonlarda geçiş oluyor. Dolayısıyla oyun kontrolü şart. Eksiklerimiz var. Devre arasına kadar gideceğimiz kadro bu. Benim inancım tam. Oyuncularımızın temel prensipleri üzerinden değişim yok. Hikâyeler insanları birleştirebilir gerçekler ayrıştırabilir. Ben gerçeklerden yanayım, daha da iyi olacağız. Sakatlarımız oldu. Eleştiriye açığım ama iyi niyetliyse. Bundan etkilenen insanlar var. Bizim isteğimiz bize moral ve destek verilmesi” ifadelerini kullandı.


ONUACHU'YA SERT MÜDAHALELER OLUYOR

Fatih Karagümrük maçındaki penaltı pozisyonu için ilk etapta yanlış yorumda bulunduğunu belirten Tekke, "İzledikten sonra hakemin kararının doğru olduğunu anladım. Ancak gündem olması gereken başka bir konu var. Onuachu hücum organizasyonlarımda en önemli oyuncum. Ona yapılan müdahaleler çok sert. Rakip savunmacının en az iki kırmızı kart görmesi gerekiyordu" dedi.


#Trabzonspor
#Fatih Tekke
#destek
