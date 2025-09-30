Fırtına destek istiyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, gerçekleri dile getirdiğini belirterek camiadan destek istedi. Dünkü idman öncesi açıklamalar yapan Tekke, Nwakaeme’nin kendileri için önemli bir eksik olduğuna dikkat çekerek, “Onun yokluğu bazılarına göre çok az şey, bana göre çok fazla şey. Maçlardaki rakiplerimize verdiğimiz pozisyonlarda geçiş oluyor. Dolayısıyla oyun kontrolü şart. Eksiklerimiz var. Devre arasına kadar gideceğimiz kadro bu. Benim inancım tam. Oyuncularımızın temel prensipleri üzerinden değişim yok. Hikâyeler insanları birleştirebilir gerçekler ayrıştırabilir. Ben gerçeklerden yanayım, daha da iyi olacağız. Sakatlarımız oldu. Eleştiriye açığım ama iyi niyetliyse. Bundan etkilenen insanlar var. Bizim isteğimiz bize moral ve destek verilmesi” ifadelerini kullandı.