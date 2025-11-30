Fırtına zirve aşkına

Süper Lig'de zirve hesabı yapan Trabzonspor, evinde konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor maçında Okay'ın kendi kalesine golüyle geriye düşse de 1'i penaltıdan olmak üzere Onuachu'nun 2 ve Muçi'nin golleriye 3 puanı aldı.
Genç olmasının yanı sıra oyun formasyonunu oluşturmaya çalışan Trabzonspor için kadro istikrarının bozulması tüm formasyonu da olumsuz etkiledi. Başta Saviç olmak üzere yaşanan sakatlıklar nedeniyle kadro yapılanmasında değişiklikler yaşayan Trabzonspor, Başakşehir maçından sonra dün akşam oynanan TÜMOSAN Konyaspor karşısında da bu değişikliklerin sıkıntısını yaşadı. İkinci bölgede fiziksel yeterliliği olmayan Bouchourai ile Oulai ikilisinin özellikle ilk yarıda gerek ikili mücadelelerde, gerekse temaslı oyuna karşılık verememelerine karşın rakibi karşılamaya çalıştı. Maçın 6. dakikasında Bardhi ile gole yaklaşan Konyaspor, 17'de Okay’a çarpıp kaleye giren golle 1-0 öne geçerken Trabzonspor, ilk yarım saatte pozisyon bulamadığı gibi alan ve adam paylaşımında da sıkıntı yaşadı. Karşılaşmanın 42. dakikasında Muçi’nin düşürülmesi ile Trabzonspor’un kazandığı penaltıyı Onuachu gole çevirdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
6 DAKİKADA 2 GOL
İkinci yarıda ilk yarıya oranla farklı bir Trabzonspor vardı sahada. Bouchourai ile Oulai’yi Muçi ile destekleyip, Olaigbe ve Zubko’un katılımı ile takım savunmasını önde kuran Bordo Mavililer, oyunun boyunu kısaltıp pas bağlantılarını doğru ve hızlı yaparak kale alanında çoğaldı ve 50. dakikada golcüsü Onuachu ile skoru 2-1 yaptı. Oyundan sonra skoru da tutan Trabzonspor, baskın oyunu ile rakibini geriye yaslanmak zorunda bıraktı. 56. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Muçi, mükemmel bir vuruşla skoru 3-1' e getirirken karşılaşma da böyle sona erdi.