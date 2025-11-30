Fırtına zirve aşkına

Genç olmasının yanı sıra oyun formasyonunu oluşturmaya çalışan Trabzonspor için kadro istikrarının bozulması tüm formasyonu da olumsuz etkiledi. Başta Saviç olmak üzere yaşanan sakatlıklar nedeniyle kadro yapılanmasında değişiklikler yaşayan Trabzonspor, Başakşehir maçından sonra dün akşam oynanan TÜMOSAN Konyaspor karşısında da bu değişikliklerin sıkıntısını yaşadı. İkinci bölgede fiziksel yeterliliği olmayan Bouchourai ile Oulai ikilisinin özellikle ilk yarıda gerek ikili mücadelelerde, gerekse temaslı oyuna karşılık verememelerine karşın rakibi karşılamaya çalıştı. Maçın 6. dakikasında Bardhi ile gole yaklaşan Konyaspor, 17'de Okay’a çarpıp kaleye giren golle 1-0 öne geçerken Trabzonspor, ilk yarım saatte pozisyon bulamadığı gibi alan ve adam paylaşımında da sıkıntı yaşadı. Karşılaşmanın 42. dakikasında Muçi’nin düşürülmesi ile Trabzonspor’un kazandığı penaltıyı Onuachu gole çevirdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.