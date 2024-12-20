Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fırtına'da Bodrum FK hazırlıkları sürüyor

Fırtına'da Bodrum FK hazırlıkları sürüyor

18:4320/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Trabzonspor
Trabzonspor

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor sahasında Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 22 Aralık Pazar günü Sipay Bodrum FK ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.


Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından koordinasyon ve pas çalışması gerçekleştirdi.


Dar alanda oyun ile devam eden antrenman, taktik çalışması ile sona erdi. Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Sipay Bodrum FK maçı hazırlıklarını tamamlayacak.





#Trabzonspor
#Bodrum FK
#Trendyol Süper Lig

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AUZEF sınav giriş belgesi duyuru: AUZEF sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır?