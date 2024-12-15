Fırtına'da parola sabırlı oyun

Süper Lig’de 16. haftanın kapanış maçında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürürken teknik direktör Şenol Güneş, kadro dışı kalan oyuncular dışında sakat isimlerin çokluğunun sıkıntısını yaşıyor. Bugün maça yönelik son çalışmasını yaptıktan sonra özel uçakla İstanbul’a gidecek olan bordomavililerde bu maçın şifresini sabırlı oyun olarak belirleyen Güneş, futbolcularından takım savunmasını ön planda tutarak ikinci bölgede üst düzey mücadele etmelerini istedi. Bordo-mavili takımın deneyimli teknik direktörü oyuncularına pres yaparak rakibin rahat oyun kurmasına fırsat vermemelerini de söyledi. Deneyimli teknik adam, blokların birbirine yakın ve yardımlaşmalı oynamasını planlıyor.

Savunmada adam ve alan savunmasını doğru yapmaları gerektiğine dikkat çeken Güneş, orta sahada oynayacak oyuncuların takım savunmasında önemli rol oynayacağını belirterek, savunma zaafları olan rakipleri karşısında kazanılan toplarda telaş yapmadan pas bağlantılarında düzgün tercihler yapmalarını istedi. Güneş'in rakibin hücum hattında eksiklerinin olmasının da avantaj olarak görülmemesini istedi. Ligi maç maç değerlendirmeleri gerektiğine de vurgu yapan Güneş, “Rakip kim olursa olsun sahada Trabzonspor gibi mücadele etmek zorundayız. Planladığımız oyun düzenimizi sahaya yansıtırsak kazanmamız sürpriz olmaz” dedi.