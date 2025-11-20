Yeni Şafak
Fırtına'da rota Başakşehir

Fırtına'da rota Başakşehir

Ali Kemal Yazıcı
04:0020/11/2025, Perşembe
G: 20/11/2025, Perşembe
Zirve yarışı içinde kalmak için bu maçı kazanmak zorunda olduklarını belirten Trabzonspor Teknik Direktör Fatih Tekke, ligin en kritik dönemine gireceklerine dikkat çekti.
Zirve yarışı içinde kalmak için bu maçı kazanmak zorunda olduklarını belirten Trabzonspor Teknik Direktör Fatih Tekke, ligin en kritik dönemine gireceklerine dikkat çekti.

Ligde pazartesi deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak olan Trabzonspor, milli takımlardan dönen oyuncularla hazırlıklarını yoğunlaştırdı. Bordo-mavililer, milli aradan sonraki 5 maçlık periyoda galibiyetle başlamak istiyor.

Süper Lig’in 13. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Ülkesi Milli takımlarda bulunan oyuncuların dönmesi ile sakat oyuncular Saviç, Batagov ve Serdar’ın yanı sıra cezalı Bouchoari dışında eksiği bulunmayan bordo-mavili takım, milli ara dönüşünde deplasmanda oynayacağı bu zorlu karşılaşmayı kazanarak ilk yarının son periyodu olan 5 maçlık seriye moralli başlamak istiyor.


SAHAYA ÖZ GÜVENLE ÇIKACAĞIZ

Zirve yarışı içinde kalmak için bu maçı kazanmak zorunda olduklarını belirten Trabzonspor Teknik Direktör Fatih Tekke, ligin en kritik dönemine gireceklerine dikkat çekerek, “Oyuncu gelişimi yanı sıra oyun gelişimini de sürdürüyoruz. Bu konuda bir hayli yol almamıza rağmen zaman zaman aksilikler yaşayabiliyoruz. Zorlu bir deplasmana çıkıyoruz fakat bu zorluğu akılcı bir oyun anlayışı ile gidermek istiyoruz. Eksiklerimize rağmen öz güvenimizi sahaya yansıtarak, mücadele gücü yüksek bir anlayışla gelecek maçlara güvenle bakacak bir sonuç almak istiyoruz” ifadelerini kullandı.


#Trabzonspor
#Başakşehir
#Süper Lig
