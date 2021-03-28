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Formula 1'de yeni sezonun ilk kazananı Lewis Hamilton

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2021 sezonun ilk yarışı Bahreyn Grand Prix'sini, Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton kazandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Formula 1de yeni sezonun ilk kazananı Lewis Hamilton
Lewis Hamilton

Formula 1'de 2021 sezonun ilk yarışı Bahreyn Grand Prix'sinden, Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton zaferler ayrıldı.

Uluslararası Bahreyn Pisti'nde 57 tur üzerinden düzenlenen yarışa pole pozisyonunda başlayan Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, yarışın sonlarına kadar liderliğini sürdürmesine rağmen ikinci pit-stopunun ardından Hamilton'un ardından yarışa dahil oldu.

  • Lewis Hamilton, 1.32.03.897'lik derecesiyle kariyerinin 96'ncı zaferini kazandı. Mercedes pilotu Hamilton'ın 0.745 arkasında bitiş çizgisini geçen Verstappen ikinci, Finlandiyalı Bottas, Hamilton'ın 37.383 saniye gerisinde üçüncü oldu. Formula 1'de 2'nci yarış 18 Nisan'da İtalya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Pilotlar klasmanı

  • 1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 25 puan
  • 2. Max Verstappen (Hollanda): 18
  • 3.Valtteri Bottas (Finlandiya): 16
  • 4. Lando Norris (Büyük Britanya): 12
  • 5. Sergio Perez (Meksika): 10

Takımlar klasmanı

  • 1. Mercedes: 41
  • 2. Red Bull: 28
  • 3. McLaren: 18
  • 4. Ferrari: 12
  • 5. AlphaTauri: 2

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