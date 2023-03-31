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Spor

Fransa Futbol Federasyonu'ndan skandal karar: Oruç açmak için maç durdurmak yasak

Fransa Futbol Federasyonu, Müslüman futbolcuların oruçlarını açması için maçlara ara verilmesini yasakladı. Skandal karar e-posta yoluyla hakemlere bildirildi.

23:03 . 31/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Fransa Futbol Federasyonu'ndan Ramazan yasağı

Fransa Futbol Federasyonu'ndan Ramazan yasağı

Federal Hakemler Komisyonuna (CFA) dün bir elektronik posta gönderen federasyon, Müslüman futbolcuların oruçlarını açması için maçlara ara verilmemesini istedi.

Resmi yazı gönderildi

Elektronik postada, federasyon tüzüğünün 1. maddesindeki "Futbol, oyuncularının siyasi, dini, ideolojik veya sendikal düşüncelerini dikkate almaz. Herkes için bağlayıcı bu ilkeye saygı gösterilmesini sağlamak tüm tarafların sorumluluğundadır." ifadesi yer aldı. Bu hükümlere aykırı davrananların ceza alabileceği uyarısında bulunuldu.

Elektronik postanın detaylarının basında yer almasının ardından başta sosyal medya olmak üzere çeşitli platformlarda yasağa tepki gösterildi.

İngiltere'de, Premier Lig ve alt liglerdeki karşılaşmalar esnasında hakemlerin oyunun durakladığı anlarda futbolculara oruçlarını açmaları için süre tanıyacağı duyurulmuştu.




#Fransa
#Ligue 1
#Ramazan
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