Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fransa'da Mbappe şoku: Kaptan ayrıldı

Fransa'da Mbappe şoku: Kaptan ayrıldı

16:0714/11/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Mbappe, Fransa Milli Takımı formasıyla çıktığı 94 maçta 55 gol attı.
Mbappe, Fransa Milli Takımı formasıyla çıktığı 94 maçta 55 gol attı.

Fransa Milli Takımı'nın yıldızı Kylian Mbappe, sağ ayak bileğindeki iltihaplanma nedeniyle kamptan ayrıldı. Federasyon, 26 yaşındaki oyuncunun durumunun detaylı kontrole ihtiyaç duyduğunu açıkladı. Mbappe'nin yanı sıra kas gerginliği yaşayan Eduardo Camavinga da Azerbaycan maçının kadrosundan çıkarıldı. Her iki ismin de milli ara sonrası Real Madrid'e dönmesi bekleniyor.

Fransa Milli Takımı’nda forma giyen Kylian Mbappe, sağ ayak bileğindeki iltihaplanma sebebiyle kampı terk etti. Fransız Futbol Federasyonu, yıldız oyuncunun durumunun netleşmesi için kapsamlı bir tıbbi incelemeye alınacağını duyurdu.


Mbappe’nin performansı ve sakatlığın etkisi

Ukrayna karşısında alınan 4-0'lık galibiyette iki gol kaydeden Mbappe, böylece kariyerindeki 400. gole ulaşmıştı. Ancak 2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri kapsamında oynanan bu karşılaşmanın ardından yaşanan bilek sorunu, Fransa’nın kalan programını etkiledi.


Camavinga da kadrodan çıkarıldı

Milli takım, Mbappe’nin yanı sıra bir diğer Real Madrid oyuncusu Eduardo Camavinga’nın da kas gerginliği gerekçesiyle pazar günü yapılacak Azerbaycan karşılaşmasında görev alamayacağını bildirdi. Teknik ekip, oyuncuların sakatlık riskini artırmamak için tedbirli davranmayı tercih etti.


Real Madrid’e dönüş planı

Her iki ismin de milli aranın ardından İspanya La Liga’da Elche ile oynanacak maçta Real Madrid kadrosuna dahil olması bekleniyor. Madrid ekibinin, özellikle yoğun fikstür döneminde bu oyuncuların sağlık durumunu yakından izlediği biliniyor.







#Fransa Milli Takımı
#Kylian Mbappe
#Azerbaycan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde büyükşehirlerde il merkezi olarak belirlenen ilçeler açıklandı