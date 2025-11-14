Fransa'da Mbappe şoku: Kaptan ayrıldı

Fransa Milli Takımı’nda forma giyen Kylian Mbappe, sağ ayak bileğindeki iltihaplanma sebebiyle kampı terk etti. Fransız Futbol Federasyonu, yıldız oyuncunun durumunun netleşmesi için kapsamlı bir tıbbi incelemeye alınacağını duyurdu.





Mbappe’nin performansı ve sakatlığın etkisi





Ukrayna karşısında alınan 4-0'lık galibiyette iki gol kaydeden Mbappe, böylece kariyerindeki 400. gole ulaşmıştı. Ancak 2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri kapsamında oynanan bu karşılaşmanın ardından yaşanan bilek sorunu, Fransa’nın kalan programını etkiledi.





Camavinga da kadrodan çıkarıldı





Milli takım, Mbappe’nin yanı sıra bir diğer Real Madrid oyuncusu Eduardo Camavinga’nın da kas gerginliği gerekçesiyle pazar günü yapılacak Azerbaycan karşılaşmasında görev alamayacağını bildirdi. Teknik ekip, oyuncuların sakatlık riskini artırmamak için tedbirli davranmayı tercih etti.





Real Madrid’e dönüş planı





Her iki ismin de milli aranın ardından İspanya La Liga’da Elche ile oynanacak maçta Real Madrid kadrosuna dahil olması bekleniyor. Madrid ekibinin, özellikle yoğun fikstür döneminde bu oyuncuların sağlık durumunu yakından izlediği biliniyor.























