Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Bilgi
Futbolda hat-trick ve perfect hat-trick nedir, ne anlama gelir?

Futbolda hat-trick ve perfect hat-trick nedir, ne anlama gelir?

17:2316/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Futbolda hat-trick ve perfect hat-trick'in anlamı
Futbolda hat-trick ve perfect hat-trick'in anlamı

Futbolda "hat-trick", bir futbolcunun tek bir maçta üç gol atması anlamına gelir. Bu terim, kriket sporundan gelmektedir ve orijinalde üç kez peş peşe bir başarı elde etmeyi ifade eder. Futbolda ise bu terim, bir oyuncunun aynı maç içinde üç gol atmasıyla kullanılır ve genellikle büyük bir başarı olarak kabul edilir. Peki, perfect hat-trick nedir, hangi futbolcular yapmıştır? İşte detaylar.

'Hat-trick nedir, ne anlama gelir' sorusu futbolseverlerin sıkça araştırdığı terimler arasında yer alıyor. Futbolda bu terim, bir oyuncunun aynı maç içinde üç gol atmasıyla kullanılır. Peki, perfect hat-trick nedir, hangi futbolcular yapmıştır? İşte detaylar.

HAT-TRİCK NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

Futbolda "hat-trick", bir futbolcunun tek bir maçta üç gol atması anlamına gelir. Bu terim, kriket sporundan gelmektedir ve orijinalde üç kez peş peşe bir başarı elde etmeyi ifade eder.

PERFECT HAT-TRİCK NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

Futbolcu bir sağ ayak bir sol ayak ve diğeri kafayla bir maçta gol atarsa buna perfect hat-trick denir.

HANGİ FUTBOLCULAR PERFECT HAT-TRİCK YAPMIŞTIR?

Cristiano Ronaldo

Jimmy Floyd Hasselbaink

Paul Cullen

Ivica Olić

Michel Platini

Moussa Sow

Zlatan Ibrahimović

Arda Turan



#hat trick
#gol
#üç gol

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kamu ödemelerinde TROY dönemi başlıyor! Emekli maaşı, sosyal yardım, öğrenci burs-kredileri için TROY kart artık zorunlu