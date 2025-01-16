Futbolda hat-trick ve perfect hat-trick nedir, ne anlama gelir?

'Hat-trick nedir, ne anlama gelir' sorusu futbolseverlerin sıkça araştırdığı terimler arasında yer alıyor. Futbolda bu terim, bir oyuncunun aynı maç içinde üç gol atmasıyla kullanılır. Peki, perfect hat-trick nedir, hangi futbolcular yapmıştır? İşte detaylar.

HAT-TRİCK NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

Futbolda "hat-trick", bir futbolcunun tek bir maçta üç gol atması anlamına gelir. Bu terim, kriket sporundan gelmektedir ve orijinalde üç kez peş peşe bir başarı elde etmeyi ifade eder.

PERFECT HAT-TRİCK NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

Futbolcu bir sağ ayak bir sol ayak ve diğeri kafayla bir maçta gol atarsa buna perfect hat-trick denir.

HANGİ FUTBOLCULAR PERFECT HAT-TRİCK YAPMIŞTIR?

Cristiano Ronaldo

Jimmy Floyd Hasselbaink

Paul Cullen

Ivica Olić

Michel Platini

Moussa Sow

Zlatan Ibrahimović

Arda Turan







