Bir oyuncu kendi kalesine pas atınca, kaleci topu elle alabilir mi? Kurallar ne diyor? Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) kurallarına göre, eğer bir oyuncu kendi kalesine kasıtlı bir pas verirse, kaleci ceza sahası içinde bu pası elle tutamaz. Bu durum, oyunun akışını ve adil oyunu korumak adına getirilmiş bir kural. Peki, geri pasta kaleci topu elle tutarsa ne olur? İşte detaylar.
IFAB kurallarına göre kendi takım arkadaşından gelen kasıtlı geri pas durumunda kaleci topu elle tutamaz. Ancak, bu kuralın sahadaki uygulaması her zaman tartışmalara yol açıyor. Peki, kaleci geri pasta topu eline alırsa ne olur? Sorunun cevabı haberimizde.
OYUNCU KENDİ KALESİNE KASITLI PAS ATARSA KALECİ TOPU ELLE TUTABİLİR Mİ?
IFAB kurallarına göre oyuncu kendi kalesine kasıtlı pas atarsa kaleci topu elle tutamaz.
KALECİ GERİ PASTA TOPU ELİNE ALIRSA NE OLUR?
Bu durumda, kalecinin topu elle tutması kural dışı bir hareket olarak değerlendirilir ve genellikle şu sonuçlar doğurur:
NEDEN BÖYLE BİR KURAL VAR?
Bu kuralın amacı, oyunun doğal akışını bozan ve adil olmayan hareketleri önlemektir. Oyuncu, kendi kalesine kasıtlı pas atarak oyunu manipüle etmeye çalışır ve bu durum rakibin avantaj elde etmesine neden olur. Kalecinin bu durumda topu elle tutmasına izin verilmesi, oyuncunun yaptığı hatanın sonuçlarını hafifletebilir ve haksız bir avantaj sağlayabilir.