IFAB kurallarına göre kendi takım arkadaşından gelen kasıtlı geri pas durumunda kaleci topu elle tutamaz. Ancak, bu kuralın sahadaki uygulaması her zaman tartışmalara yol açıyor. Peki, kaleci geri pasta topu eline alırsa ne olur? Sorunun cevabı haberimizde.

OYUNCU KENDİ KALESİNE KASITLI PAS ATARSA KALECİ TOPU ELLE TUTABİLİR Mİ?

IFAB kurallarına göre oyuncu kendi kalesine kasıtlı pas atarsa kaleci topu elle tutamaz.

KALECİ GERİ PASTA TOPU ELİNE ALIRSA NE OLUR?

Bu durumda, kalecinin topu elle tutması kural dışı bir hareket olarak değerlendirilir ve genellikle şu sonuçlar doğurur:

Doğrudan Serbest Vuruş : Rakip takım, topun pas verildiği yerden direkt serbest vuruş hakkı kazanır. Bu vuruşta top direkt kaleye doğru vurulabilir.

Penaltı : Eğer bu hareket ceza alanı içinde gerçekleşmişse, rakip takım penaltı kazanır.

NEDEN BÖYLE BİR KURAL VAR?

Bu kuralın amacı, oyunun doğal akışını bozan ve adil olmayan hareketleri önlemektir. Oyuncu, kendi kalesine kasıtlı pas atarak oyunu manipüle etmeye çalışır ve bu durum rakibin avantaj elde etmesine neden olur. Kalecinin bu durumda topu elle tutmasına izin verilmesi, oyuncunun yaptığı hatanın sonuçlarını hafifletebilir ve haksız bir avantaj sağlayabilir.







