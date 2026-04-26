Futbolu sarsan gelişme! Hakem skandalı sonrası istifa geldi

11:45 26/04/2026, Pazar
Gianluca Rocchi
İtalya futbolu, hakem skandalıyla sarsıldı. Dolandırıcılığa iştirak suçlamasıyla karşı karşıya kalan o isim istifa kararı aldığını duyurdu.

İtalyan Hakemler Birliği sorumlusu Gianluca Rocchi hakkında spor dolandırıcılığına iştirak suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. NTV Spor'un La Gazzetta dello Sport'tan aktardığı habere göre soruşturma, eski yardımcı hakem Domenico Rocca'nın İtalyan Hakemler Birliği'ne gönderdiği bir şikayet mektubunun ardından başladı.

Haberde Rocchi'nin 3 ayrı suçlamayla karşı karşıya olduğu, bunlardan ikisinin hakem atamalarını etkilemekten diğerinin isi VAR protokolünü ihlalden kaynaklandığı belirtildi. Söz konusu maçların geçtiğimiz sezon Inter'in İtalya Kupası'nda oynadığı iki maç ve diğerinin Udinese-Parma karşılaşması olduğu aktarıldı.

Rocchi'nin 20 Nisan 2025'te İtalya Kupası'nda oynanan Bologna-Inter maçına Andrea Colombo’nun atanmasını sağlamak, Inter tarafından istenmeyen hakemlerden biri olarak görülen Daniele Doveri'yi Milan-Inter arasındaki yarı final maçına atanmasını sağlayıp sonraki kritik maçlarda görev almasını engellemek ve Udinese-Parma arasındaki mücadelede VAR protokolünü ihlal edilerek hakemi Udinese lehine penaltı vermeye yönlendirmekten suçlandığı ifade edildi.

Soruşturmanın başlatılmasının ardından İtalyan haber ajansı ANSA'ya konuşan Rocchi şunları söyledi, "Bugünkü olayla ilgili olarak soruşturma ve İtalya Hakemler Birliği'nin iyiliği için görevimden ayrılıyorum. Ailemle paylaştığım bu acı ve zor karar, yargı sürecinin sorunsuz ilerlemesini sağlamak içindir ve eminim ki bu süreçten yara almadan ve eskisinden daha güçlü bir şekilde çıkacağım." dedi.





