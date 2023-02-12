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Spor

Galatasaray acı haberi paylaştı: Uğur Kurt depremde hayatını kaybetti

Galatasaray, Başakşehir, Karagümrük ve İstanbulspor'da kaleci antrenörlüğü yapan ve son olarak İskenderunspor'da görev alan Uğur Kurt, deprem felaketinde hayatını kaybetti.

17:49 . 12/02/2023 Pazar
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Uğur Kurt

Uğur Kurt

İskenderunspor'un kaleci antrenörü Uğur Kurt, Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybetti. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Akademimizde de görev almış, son olarak İskenderunspor'un kaleci antrenörü olarak çalışan Uğur Kurt'un vefat haberini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Hocamıza Yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" açıklamasında bulundu.

Galatasaray ve Başakşehir'de çalıştı

52 yaşındaki tecrübeli antrenör Zeytinburnuspor, Galatasaray, Sarıyer, Boluspor, Karagümrük, Manisaspor, İstanbulspor ve Başakşehir'de çalışmıştı. Son olarak İskenderunspor'da görev yapıyordu.

Halil Ölmez de vefat etti

İskenderunspor'da depremden sonra enkaz altından çıkarılarak yoğun bakıma alınan antrenör İbrahim Halil Ölmez hastanede hayatını kaybetmişti.



#Uğur Kurt
#deprem
#Galatasaray
18 dakika önce
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Galatasaray acı haberi paylaştı: Uğur Kurt depremde hayatını kaybetti
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