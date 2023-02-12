Galatasaray acı haberi paylaştı: Uğur Kurt depremde hayatını kaybetti

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun, gelirleri depremzedelere bağışlanacak Basel maçıyla ilgili başkanlara yaptığı çağrı karşılık buldu. Ağaoğlu, "UEFA Başkanı Sayın Ceferin olmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerini ve tüm Süper Lig kulüplerinin başkanlarını davet etmiş bulunuyoruz. Şu ana kadar da hemen hemen bütün kulüp başkanlarımızdan bilet alarak bu maça geleceklerinin teyidini almış bulunmaktayız" dedi.