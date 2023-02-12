Galatasaray acı haberi paylaştı: Uğur Kurt depremde hayatını kaybetti

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Uğur Kurt
İskenderunspor'un kaleci antrenörü Uğur Kurt, Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybetti. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Akademimizde de görev almış, son olarak İskenderunspor'un kaleci antrenörü olarak çalışan Uğur Kurt'un vefat haberini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Hocamıza Yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" açıklamasında bulundu.
52 yaşındaki tecrübeli antrenör Zeytinburnuspor, Galatasaray, Sarıyer, Boluspor, Karagümrük, Manisaspor, İstanbulspor ve Başakşehir'de çalışmıştı. Son olarak İskenderunspor'da görev yapıyordu.
İskenderunspor'da depremden sonra enkaz altından çıkarılarak yoğun bakıma alınan antrenör İbrahim Halil Ölmez hastanede hayatını kaybetmişti.