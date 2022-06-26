Galatasaray Arturo Vidal için kesenin ağzını açacak

Orta sahaya en az 2 takviye yapmayı planlayan Galatasaray, İtalyan ekibi Inter’de forma giyen Arturo Vidal ile ciddi şekilde ilgilenmeye başladı.

Yüklü miktarda sözleşme teklif edecek

Şili basınında yer alan habere göre; sarı-kırmızılı takım, Inter ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve kariyerinde Leverkusen, Bayern Münih ve Barcelona gibi dünya devlerinin de formasını giymiş Şilili futbolcuyu kadrosuna katmak için yüklü miktarların yer alacağı bir sözleşme önerecek.

"Eksiklerin üzerine yoğunlaşacağız"

35 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon İtalya’da 41 maça çıkarken, İnter adına 2 gol attı ve 4 asistlik katkı sağladı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da geçtiğimiz günlerde, “Özellikle orta sahadaki eksikler üzerine yoğunlaşacağız” açıklamasını yapmıştı.

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