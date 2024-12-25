Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten taraftarlara müjdeli haber: 'Son aşamaya geldik'

Tesisleşme ile ilgili çalışmalar yaptıklarını ifade eden Özbek; "Galatasaray kurulduğu günden bu yana tesisleşme hamlesini bir dönem yapılmış. Devamında özellikle son 50 senede bazı eksiklerimiz mevcut. Geçmişte yapılan tesisler o gün itibarıyla ülkemizin önde gelen tesisleriydi. Artık belli bir merkezde toplanması lazım. Florya’daki futbol kamp tesisimizi ve akademiyi Kemerburgaz’a taşıyoruz. Futbol takımımızla ile ilgili tesisimiz bitti gibi. Çok kısa bir süre sonra oraya taşıyacağız. Akademi binası için de temelini atıp, onu da yapacağız. Galatasaray bir spor kulübü. Olimpik dallarda da hizmet eden bir kulüp. Orada tesis eksiğimiz son derece fazla. Stadın yanındaki bölgede basketbol, voleybol, yüzme ile ilgi tesislerimizi buraya getireceğiz. Bütün aktivitelerimizi bir merkezde toplamak istiyoruz. Burada da çalışmalarımız son aşamaya geldi. Yakında inşallah temel atma töreniyle camiamıza müjdeyi vermek istiyorum" şeklinde konuştu.