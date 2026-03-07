Süper Lig 25. haftasında oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisine Leroy Sane'nin rakibine yaptığı müdahale damga vurdu. Asllani'nin bileğine basan Alman yıldız için siyah-beyazlılar kırmızı kart bekledi. Beşiktaş'tan maç oynanırken tepki paylaşımı geldi.
Trendyol Süper Lig 25. haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi.
Derbinin 28. dakikasında Leroy Sane'nin Asslani'ye müdahalesinde Beşiktaş cephesi kırmızı kart olduğu yönünde itirazlarda bulundu.
Sarı kartına başvuran hakem Ozan Ergün, VAR'la iletişime geçtikten sonra oyunu devam ettirdi.
Pozisyonun hemen ardından Beşiktaş Kulübü, sosyal medya hesapları üzerinden Sane'nin müdahalesini paylaşarak, "Daha ne olması gerekiyor???" notunu düştü.