Galatasaray derbisi oynanırken Beşiktaş'tan sert tepki: Sane'nin müdahalesi paylaşıldı

20:517/03/2026, samedi
G: 7/03/2026, samedi
Leroy Sane'nin Asllani'ye yaptığı müdahale.
Süper Lig 25. haftasında oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisine Leroy Sane'nin rakibine yaptığı müdahale damga vurdu. Asllani'nin bileğine basan Alman yıldız için siyah-beyazlılar kırmızı kart bekledi. Beşiktaş'tan maç oynanırken tepki paylaşımı geldi.

Trendyol Süper Lig 25. haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi.

Derbinin 28. dakikasında Leroy Sane'nin Asslani'ye müdahalesinde Beşiktaş cephesi kırmızı kart olduğu yönünde itirazlarda bulundu.

Sarı kartına başvuran hakem Ozan Ergün, VAR'la iletişime geçtikten sonra oyunu devam ettirdi.

BEŞİKTAŞ'TAN TEPKİ PAYLAŞIMI

Pozisyonun hemen ardından Beşiktaş Kulübü, sosyal medya hesapları üzerinden Sane'nin müdahalesini paylaşarak, "Daha ne olması gerekiyor???" notunu düştü.






