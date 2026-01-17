Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray - Gaziantep FK maçının VAR'ı belli oldu

Galatasaray - Gaziantep FK maçının VAR'ı belli oldu

13:1717/01/2026, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
VAR (Video Asistan Hakem)
VAR (Video Asistan Hakem)

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında bugün oynanacak Galatasaray-Gaziantep FK karşılaşmasının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Alper Çetin oldu.

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında bugün saat 20.00’de Galatasaray, Gaziantep FK’yı konuk edecek. Bu karşılaşmada hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Çakır’ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Bilal Gölen yapacak. Maçın dördüncü hakemi de Yiğit Arslan olacak.

Galatasaray - Gaziantep FK müsabakasında VAR’da Alper Çetin, AVAR’da da Candaş Elbil görev yapacak.



#Süper Lig
#Galatasaray
#Gaziantep FK
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ARA TATİL TARİHLERİ: 2. ara tatil ne zaman? Ara tatiller kalkacak mı?