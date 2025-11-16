Yeni Şafak
Galatasaray Giresun'dan 3 puana döndü

Galatasaray Giresun'dan 3 puana döndü

16/11/2025, Pazar
G: 16/11/2025, Pazar
Sarı-kırmızılıların maçtaki 11'i
Sarı-kırmızılıların maçtaki 11'i

Galatasaray Gain, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin 9. haftasında Giresun Sanayispor’u 89. dakikada bulduğu golle mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, Valentina Giacinti’nin kritik golüyle 3 puanı hanesine yazdırdı.

Galatasaray Gain, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasında oynanan karşılaşmada Giresun 75. Yıl Sahası'nda Giresun Sanayispor ile karşı karşıya geldi. Mücadelede oyun üstünlüğünü elinde tutmasına rağmen sarı-kırmızılı ekip, ilk yarıda aradığı golü bulamadı.


İkinci yarıda tempo yükseldi

Maçın devamında Galatasaray, özellikle kanat organizasyonlarıyla rakip kalede baskı kurarken, Giresun temsilcisi hızlı ataklarla cevap verdi. Ancak iki takım da uzun süre son vuruşlarda etkili olamadı.


Giacinti’den kritik gol

Karşılaşmanın 89. dakikasında sahneye çıkan Valentina Giacinti, yakaladığı pozisyonu değerlendirerek Galatasaray’ı öne taşıdı. Bu gol, sarı-kırmızılılara üç puanı getirdi.


Galatasaray’ın ligdeki konumu

Bu önemli galibiyetle sarı-kırmızılılar, kadın futbol ligindeki iddiasını pekiştirdi ve zirve yarışında kritik bir adım daha attı. Giresun ekibi ise mücadeleci oyununa rağmen sahadan puansız ayrıldı.



