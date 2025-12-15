Yeni Şafak
Galatasaray ilk transferini gerçekleştirdi: Gurbetçi futbolcuyla anlaşma sağlandı

13:5215/12/2025, Pazartesi
G: 15/12/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Kış transfer dönemine az bir süre kala Galatasaray, ilk transferini gerçekleştirmek üzere. Sarı-kırmızılılar Bundesliga'da forma giyen genç futbolcuyla anlaşma sağladı.

Ara transferine az bir süre kala Galatasaray, çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı yönetim teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda ilk transferini gerçekleştirmek üzere.


Trt Spor'un haberine göre; Galatasaray, Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim forması giyen gurbetçi orta saha Umut Tohumcu ile anlaştı. Alman kulübüyle görüşmeler sürüyor.

21 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon 8 karşılaşmada forma giyerken 1 kez fileleri havalandırdı. Hoffenheim ile sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek. Güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro.







#Galatasaray
#Transfer
#Umut Tohumcu
