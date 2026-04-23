Galatasaray ısrarla istemişti: Sezon sonu ilk onu gönderecek

Galatasaray’da Türkiye Kupası’na erken veda sonrası taşlar yerinden oynuyor. Yönetim, beklentilerin altında kalan oyuncular için radikal kararlar almaya hazırlanırken, listenin başında sezonun en dikkat çeken transferlerinden biri olan Wilfried Singo yer alıyor.

AS Monaco’dan büyük umutlarla kadroya katılan 25 yaşındaki savunmacı, sarı-kırmızılı formayla bir türlü istikrar yakalayamadı. Hem sağ bek hem de stoper pozisyonlarında görev alabilen Singo’nun, takımın oyun sistemine uyum sağlayamaması teknik heyetin de sabrını zorladı.

İtalyan basınına yansıyan bilgilere göre, Napoli oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Savunma hattını güçlendirmek isteyen Serie A temsilcisinin, Singo için yaklaşık 25 milyon euro seviyesinde bir teklif hazırlığında olduğu öne sürüldü.

Galatasaray yönetiminin ise bu transferden zarar etmeden çıkma ihtimalini değerlendirdiği ve beklenen teklifin gelmesi halinde ayrılığa sıcak baktığı ifade edildi.

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 26 maçta görev alan Singo, 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fildişili savunmacının güncel piyasa değeri de 25 milyon euro.
















