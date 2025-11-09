Galatasaray lige dönüyor

Şampiyonlar Ligi’nde hafta içi Ajax’ı 3-0 yenen ve bu kulvarda 3’te 3 yapan Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında bugün Kocaelispor'a konuk olacak. Süper Lig'de çıktığı 11 karşılaşmada 9 galibiyet ve 2 beraberlik yaşayan Galatasaray, 29 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde 12. haftaya lider girdi. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 19 maçında mağlubiyet görmedi. Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasında 17 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Sarı-kırmızılılar, bugün de kazanarak A Milli Futbol Takımımız’ın Bulgaristan ve İspanya maçları için verilecek araya kayıpsız girmek istiyor.