Galatasaray lige dönüyor

Galatasaray lige dönüyor

Umut Yılmaz
04:009/11/2025, Pazar
G: 9/11/2025, Pazar
Şampiyonlar Ligi’nde hafta içi Ajax’ı 3-0 yenen ve bu kulvarda 3’te 3 yapan Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında bugün Kocaelispor'a konuk olacak. Süper Lig’de çıktığı son 19 maçta yenilmeyen sarı-kırmızılılar kazanarak milli araya kayıpsız girmek istiyor.

Şampiyonlar Ligi'nde hafta içi Ajax'ı 3-0 yenen ve bu kulvarda 3'te 3 yapan Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında bugün Kocaelispor'a konuk olacak. Süper Lig'de çıktığı 11 karşılaşmada 9 galibiyet ve 2 beraberlik yaşayan Galatasaray, 29 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde 12. haftaya lider girdi. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 19 maçında mağlubiyet görmedi. Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasında 17 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Sarı-kırmızılılar, bugün de kazanarak A Milli Futbol Takımımız'ın Bulgaristan ve İspanya maçları için verilecek araya kayıpsız girmek istiyor.


YUNUS VE İLKAY YOK

Galatasaray'da Yunus Akgün ile İlkay Gündoğan, Kocaelispor maçında forma giyemeyecek. Kasık fıtığı yaşayan Yunus ile sağ arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilen İlkay, takımdaki yerlerini alamayacak. Uruguaylı Torreira ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.


#Galatasaray
#Süper Lig
#Şampiyonlar Ligi
