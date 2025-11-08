Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray Kocaelispor maçına hazır

Galatasaray Kocaelispor maçına hazır

20:188/11/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Antrenmandan kare.
Antrenmandan kare.

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray deplasmanda Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.


Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.


Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi. Hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılar, otobüsle Kocaeli’ye gidecek.


Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında yarın saat 17.00’de deplasmanda Kocaelispor’a konuk olacak.





#Galatasaray
#Kocaelispor
#Trendyol Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
100 bin taşerona kadro detayı şekillendi: TYP, KİT, belediye şirket işçileri, taşerona kadro...