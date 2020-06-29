Galatasaray nasıl şampiyon olur? İşte Galatasaray'ın kalan maçları
Galatasaray'ın kalan maçları
Süper Lig'de zirvenin 8 puan gerisinde kalan ve şampiyonluk şansını oldukça azaltan Galatasaray, kalan 5 haftada Şampiyonlar Ligi bileti için mücadele edecek. Peki teknik direktör Fatih Terim'in öğrencileri kalan haftalarda hangi takımlarla karşı karşıya gelecek?
Haber MerkeziYeni Şafak
Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla zirve ile arasındaki 8 puanlık farkı eritemeyen sarı-kırmızılılar, şampiyonluk şansını zora soktu.
Terim'in öğrencileri, 29 hafta sonunda 52 puanla dördüncü sırada bulunurken, 53 puana sahip Demir Grup Sivasspor üçüncü, 58 puanı olan Trabzonspor ikinci, 60 puan elde eden Medipol Başakşehir ise zirvede yer aldı.
Galatasaray, şampiyonluk için kalan haftaları kayıpsız geçse de rakiplerinin puanlar kaybetmesini bekleyecek.
Hedef Şampiyonlar Ligi
Sezonun son 5 haftasına girilirken şampiyonluk şansı oldukça azalan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi biletini mutlaka almak istiyor.
Kalan 5 maçın 3'ü deplasmanda
İşte sarı-kırmızılı takımın ligde kalan son 5 maçı:
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