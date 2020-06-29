Galatasaray'ın kalan maçları

Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla zirve ile arasındaki 8 puanlık farkı eritemeyen sarı-kırmızılılar, şampiyonluk şansını zora soktu.

Zirvedeki kritik maçta kazanan çıkmadı Süper Lig'in 29. haftasında Başakşehir sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Başakşehir'in golünü 51. dakikada Aleksic kaydederken, Galatasaray'ın golünü ise 67. dakikada Emre Akbaba kaydetti. Ayrıca karşılaşmanın 85. dakikasında Visca ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 60, Galatasaray ise 52 puana yükseltti. Gelecek hafta Galatasaray sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Başakşehir ise Antalyaspor'un konuğu olacak.Başakşehir-Galatasaray maçında tartışılan an: Edin Visca kırmızı kart görmeli miydi?Mario Lemina sakatlandıGalatasaray’da Mario Lemina, Başakşehir karşılaşmasının 53. dakikasında sakatlanarak yerini 17 yaşındaki genç futbolcu Emin Bayram’a bıraktı.Sakatlıklar Galatasaray’ın peşini bırakmıyor. Son olarak Süper Lig’in 29. haftasında deplasmanda oynanan Başakşehir maçında Mario Lemina sakatlanarak oyuna devam edemedi. Mücadelenin 51. dakikasında Başakşehir golünden sonra santra yapılmadan önce Lemina kendini yere bıraktı. Karşılaşmaya devam edemeyen 26 yaşındaki futbolcunun yerine 53. dakikada Teknik Direktör Fatih Terim, 17 yaşındaki genç stoper Emin Bayram’a şans verdi.Her iki takımda karşılaşmaya şu 11'lerle başladı;Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mahmut, Visca, Aleksic, Robinho, Crivelli.Galatasaray: Okan, Linnes, Donk, Lemina, Saracchi, Ömer Bayram, Seri, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Emre Akbaba.

Terim'in öğrencileri, 29 hafta sonunda 52 puanla dördüncü sırada bulunurken, 53 puana sahip Demir Grup Sivasspor üçüncü, 58 puanı olan Trabzonspor ikinci, 60 puan elde eden Medipol Başakşehir ise zirvede yer aldı.

Galatasaray, şampiyonluk için kalan haftaları kayıpsız geçse de rakiplerinin puanlar kaybetmesini bekleyecek.

Lider Başakşehir'in kalan maçları Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk etti ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Turuncu-lacivertliler bu sonuçla şampiyonluk yarışındaki en yakın rakibi Trabzonspor ile 2, Demir Grup Sivassspor ile 7, Galatasaray ile de 8 puanlık farkı korudu.Şampiyonluk yolunda son 5 maçOkan Buruk'un öğrencileri, kalan maçları kayıpsız geçmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.Ligin son 5 haftasında önce Antalyaspor deplasmanına çıkacak olan Başakşehir, ardından düşme hattının hemen üzerindeki Denizlispor'u ağırlayacak. Sonraki haftalarda küme düşme hattında yer alan Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak turuncu lacivertliler, iç sahada Kayserispor'u ağırlayıp deplasmanda ise Kasımpaşa ile oynanacağı müsabaka ile ligi tamamlayacak.5 maçın 3'ü deplasmandaKalan 5 maçın 3'ünde deplasmana çıkacak Başakşehir, 2 maçı ise evinde oynayacak.Zirvedeki kritik maçta kazanan çıkmadı

Hedef Şampiyonlar Ligi

Sezonun son 5 haftasına girilirken şampiyonluk şansı oldukça azalan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi biletini mutlaka almak istiyor.

Kalan 5 maçın 3'ü deplasmanda

İşte sarı-kırmızılı takımın ligde kalan son 5 maçı: