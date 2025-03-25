Galatasaray NEF'ten farklı galibiyet: Temsilcimiz çeyrek finalde!

Temsilcimiz Galatasaray, grubunu ikinci bitirerek adını çeyrek final etabına yazdırdı. Sarı-kırmızılı ekibin çeyrek finaldeki rakibi, AEK Betsson BC ile kozlarını paylaşacak. Manisa Basket Divissa’nın Basketbol Şampiyonlar Ligi serüveni ise son buldu.

Maça Roberts Blumbergs’in sayılarıyla güçlü bir başlangıç yapan Galatasaray, henüz 6. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 20-9. Fabian White Jr’ın üst üste isabetleriyle (6.5 dakika 15 sayı) geri dönen Manisa, farkı 5’e kadar indirse de Sarı Kırmızılı ekip çeyreğin sonunda Buğrahan & Cummings ikilisiyle rakibine ağır bastı ve çeyreği 33-21 önde kapadı.

Jo Lual Acuil ile ikinci çeyreğe hızlı giren Manisa, kısa süre içinde yakaladığı seriyle 15’e kadar çıkan farkı tekrar 5 sayıya indirdi: 37-32. Hugo Besson’un da devreye girmesiyle birlikte deplasman takımı, çeyrek sonuna doğru maçın içine iyice girdi ancak Will Cummings’in son saniyede gelen üçlüğü, devre skorunu tayin etti: 50-46.

Son çeyreğe muhteşem giren taraf Manisa oldu. 2 dakika içinde 10-0’lık seri yakalayan Manisa’ya karşı çabuk reaksiyon veren Galatasaray, bir daha arkasına bakmadı ve karşılaşmadan 104-81‘lik skorla galip ayrıldı.

Galatasaray’da Sadık Kabaca 16 sayı 5 ribaund, James Palmer Jr. 16 sayı, Ebuka Izundu 15 sayı 12 ribaund, Will Cummings 14 sayı 4 asist, Angel Delgado 9 sayı, Tyrone Wallace 11 sayı 9 ribaund 5 asist ile oynadı.

Manisa Basket Divissa’da ise Fabian White Jr. 25 sayı 5 ribaund, Jo Lual Acuil 19 sayı 9 ribaund 3 top çalma, Hugo Besson 14 sayıyla en skorer oyuncular oldu.

Çeyrek sonuçları;

1.çeyrek: 33-21

2.çeyrek: 50-46

3.çeyrek: 78-60