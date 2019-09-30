Galatasaray'ın rakibi PSG

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk maçını Belçika deplasmanında Club Brugge ile oynayan Galatasaray rakibi ile golsüz berabere kaldı. Paris Saint-Germain ise ilk maçta grubun güçlü ekiplerinden Real Madrid'i evinde 3-0 yendi.

Galatasaray, 18 yıl sonra PSG’ye rakip

Galatasaray, Fransız ekibi Paris Saint Germain ile en son 13 Mart 2001’de rakip oldu. Bugüne kadar oynanan 4 resmi maçta iki takımın da 2’şer galibiyeti bulunuyor.

En son 2001’de rakip

Galatasaray, Paris Saint Germain ile bugüne kadar resmi maçlarda 4 kez karşı karşıya geldi. İki takım ilk karşılaşmalarını UEFA Kupa Galipleri Kupası’nda 17 Ekim 1996 tarihinde İstanbul’da oynadı ve sarı-kırmızılılar mücadeleyi 4-2 kazandı. Son müsabaka ise UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 13 Mart 2001’de Fransa’da yapıldı. Bu maçtan PSG 2-0 galip ayrıldı.

Galatasaray ile Paris Saint Germain arasında oynanan 4 karşılaşmada iki takım da 2 galibiyet aldı. Aslan 5 gol atarken, kalesinde 8 gol gördü.

Retour à l'#UCL dès mardi 🔙

Direction Istanbul ✈️🇹🇷 pic.twitter.com/7HeLsfVDeZ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 29, 2019

Fransızlar ile 17 kez karşılaştı

Galatasaray, Fransız takımları ile bugüne kadar 17 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 6 kez sahadan galip ayrılırken, 7 kez de rakiplerine mağlup oldu. 4 karşılaşmada ise kazanan çıkmadı. Bu maçlarda Galatasaray 19 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 28 gole engel olmadı.

Galatasaray-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi A Grubu ikinci haftasında Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile 1 Ekim Salı günü karşılaşacak. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma 22.00'de başlayacak ve beINSPORTS'tan naklen yayınlanacak. Mücadeleyi Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Tomasz Musial olacak.

📌Galatasaray, PSG ile bugüne kadar resmi maçlarda 4 kez karşı karşıya geldi



✅2 galibiyet

❌2 mağlubiyet



⚽Atılan gol: 5

🥅Yenilen gol: 8 pic.twitter.com/Iw4j5rHO5u — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 30, 2019

Neymar cezalı

Galatasaray maçına Paris Saint-Germain, Brezilyalı yıldızı Neymar'dan yoksun çıkacak.

Neymar, PSG'nin Manchester United ile karşılaştığı Şampiyonlar Ligi 2018-19 sezonu son 16 turu rövanş maçında, rakip takım lehine Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına gittikten sonra penaltı veren hakemin kararına "rezalet" yorumunu yaptığı için ceza almıştı.

Neymar, UEFA'nın 2 maça indirdiği cezayı Galatasaray maçıyla tamamlayacak.

Son 30 yılın en kötü Galatasaray'ı Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile evinde 0-0 berabere kalan Galatasaray, sezona kötü başlangıç yapmanın sıkıntısını yaşıyor.Son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, 2019-2020 sezonun ilk 6 haftasında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle 9 puan toplayabildi.Sarı-kırmızılı takım, 6. haftalar dikkate alındığında son 30 yılın en kötü performansını gösterdi.Son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, 2019-2020 sezonun ilk 6 haftasında 9 puan toplayabildi❌Denizlispor 2-0 Galatasaray🤝Galatasaray 1-1 Konyaspor✅Kayserispor 2-3 Galatasaray✅Galatasaray 1-0 Kasımpaşa🤝Yeni Malatya 1-1 Galatasaray🤝Galatasaray 0-0 Fenerbahçe pic.twitter.com/ujdUooan26— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 29 Eylül 2019 1989-1990 sezonunda 7 puan toplamıştıGalatasaray, 2019-2020 öncesi en kötü performansı 1989-1990 sezonunda ortaya koymuştu.Sarı-kırmızılı ekip, 1989-1990'da 2 galibiyet, bir beraberlik ve 3 yenilgiyle 7 puan elde edebilmişti.En düşük puanı 10 olmuştuBu sezonun 6 maçında 9 puan toplayabilen Galatasaray'ın son 30 sezondaki en düşük ikinci performansı 10 puanla olmuştu.Sarı-kırmızılı ekip, 2006-2007 ve 2013-2014 sezonlarında 10 puanda kalmıştı.Ligin ilk 6 haftasına 6 defa 11 puan alarak başlayan Galatasaray, 2 kez 12 puanda kaldı. Sarı-kırmızılılar, 9 sezonun ilk 6 haftasında 13 puan çıkardı.Galatasaray, bir sezon 14 puanlık başlangıç yaparken, 6 haftalık bölümlerde 2 kez 15 puana ulaşmayı başardı.Sarı-kırmızılı ekip, son 30 sezonun 6'sında ise 16 puan topladı.Galatasaray, son 30 sezondaki en iyi performansını ise 2009-2010 sezonunda gerçekleştirdi.Söz konusu sezondaki ilk 6 maçını kazanan sarı-kırmızılı ekip, 18 puan topladı.Son 28 sezonun en kötü hücum performansıGalatasaray, son 28 sezonun en kötü hücum performansını ise 2019-2020 sezonunda gösterdi.Bu sezonki ilk 6 maçta 6 gol atabilen sarı-kırmızılı ekip, hücum yönünden 1991-1992'yi tekrarladı.2013-2014 ve 2014-2015'in ilk 6 haftasında 8'er kez fileleri havalandırabilen Galatasaray; 1992-1993, 1995-1996, 1996-1997 ve 2010-2011'in 6 lig maçında 9'ar golde kaldı.Ligin 1993-1994, 2004-2005 ve 2003-2004 sezonlarında rakip filelere 10'ar gol bırakan sarı-kırmızılı takım, diğer 18 sezonda ise 11 ve üzerinde gol buldu.Galatasaray, 6. haftalar itibarıyla en çok golü 1998-1999 sezonunda (22 gol) kaydetti.

Galatasaray, Fransa futbolunu bilen futbolculara sahip

Sarı-kırmızılı takımın kadrosunda Fransa futbolunu yakından tanıyan isimler yer alıyor. Kariyerlerinde daha önce çeşitli Fransız takımlarında forma giymiş 8 futbolcu yer alıyor. Daha önce Fransız takımlarında forma giymiş Galatasaraylı futbolcular şöyle:

"Mariano (Bordeaux), Michael Seri (Nice), Belhanda (Montpellier-Nice), Lemina (Lorient-Marsilya), Jimmy Durmaz (Toulouse), Sofiane Feghouli (Grenoble), Nzonzi (Amiens), Falcao (Monaco)"

Galatasaray'ın muhtemel 11'i şu şekilde:

Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Feghouli, Belhanda, Babel, Falcao