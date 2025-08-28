Galatasaray Singo'yu kadrosuna kattı: Sözleşme detayları açıklandı

Galatasaray Kulübü, Monaco forması giyen stoper oyuncusu Wilfried Singo'yu kadrosuna kattığını açıkladı.





Sarı-kırmızılılar Fransız kulübüne 30.7 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Oyuncu yıllık 4.8 milyon euro kazanacak.





Galatasaray'dan yapılan KAP bildiriminde şu ifadelere yer verildi;

"Profesyonel futbolcu Wilfried Stephane Singo'nun transferi konusunda, kulübü AS Monaco Football Club SAM ile anlaşmaya varılmıştır.





Futbolcunun eski kulübüne net 30.769.230,77 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir.





Ayrıca, futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın %10'luk bölümü AS Monaco Football Club SAM'a ödenecektir.





Futbolcu ile 2025-2026 futbol sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalanmıştır.





Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya her bir sezon için net 4.800.000,00 EUR garanti ücret ödenecektir."











