Galatasaray Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır oldu

Süper Lig'in 30. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı. MHK'dan yapılan açıklamaya göre pazar günü oynanacak olan Galatasaray-Trabzonspor maçında Cüneyt Çakır görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre; 30'uncu haftada düdük çalacak hakemler şunlar:

3 Temmuz Cuma

21.00 Yukatel Denizlispor - Gaziantep FK (Özgür Yankaya)

4 Temmuz Cumartesi

18.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği (Abdulkadir Bitigen)

18.30 MKE Ankaragücü - Aytemiz Alanyaspor (Halil Umut Meler)

21.00 Fraport TAV Antalyaspor - Medipol Başakşehir (Yaşar Kemal Uğurlu)

21.00 Fenerbahçe - Göztepe (Bahattin Şimşek)

5 Temmuz Pazar

18.30 Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor (Atilla Karaoğlan)

21.00 İttifak Holding Konyaspor - Çaykur Rizespor (Fırat Aydınus)

21.00 Galatasaray - Trabzonspor (Cüneyt Çakır)

6 Temmuz Pazartesi

21.00 Hes Kablo Kayserispor - Beşiktaş (Arda Kardeşler)

Süper Lig 30. hafta maçları Süper Lig 30. hafta maçlarıyla devam edecek. Ligin bitimine son 5 hafta kala zirve yarışı iyice kızışmış durumda. Lider Başakşehir'in 60 puanı bulunuyor. İkinci sıradaki Trabzonspor ise Başakşehir'in 2 puan arkasında ve 58 puanda yer alıyor. 3. sırada yer alan Sivasspor'un puanı 53 ve 4. sıradaki Galatasaray'ın puanı 52.Süper Lig'de zirve yarışı kızıştı: İşte 29. hafta puan durumuSüper Lig 30. hafta maçlarıSüper Lig'in 30. hafta fikstürü belli oldu. 30. haftada oynanacak karşılaşmalar şu şekilde:3 Temmuz CumaDenizlispor-Gaziantep FK / 21.004 Temmuz CumartesiMalatyaspor-Gençlerbirliği / 18.30Ankaragücü-Alanyaspor / 18.30Fenerbahçe-Göztepe / 21.00Antalyaspor-Başakşehir / 21.005 Temmuz PazarKasımpaşa-Sivasspor / 18.30Galatasaray-Trabzonspor / 21.00Konyaspor-Rizespor / 21.006 Temmuz PazartesiKayserispor-Beşiktaş / 21.00Başakşehir kalan son 5 haftada kaç puan toplar?📌Antalyaspor (D)📌Denizlispor📌Konyaspor (D)📌Kayserispor📌Kasımpaşa (D)https://t.co/nNMWMFMJqm— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) June 29, 2020

Cüneyt Çakır'ın daha önce yönettiği Galatasaray-Trabzonspor maçları

Cüneyt Çakır daha önce 2 kez Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmalarında görev yaptı. Bu karşılaşmaların birini Galatasaray kazanırken biri de berabere sonuçlandı. İşte Cüneyt Çakır'ın yönettiği Galatasaray-Trabzonspor maçları;

19 Eylül 2015 Trabzonspor Galatasaray 0-1

25 Mart 2012 Galatasaray Trabzonspor 1-1

Cüneyt Çakır'ın 5 yıl önceki rezaleti unutulmadı Süper Lig’de şampiyonluk yarışı iyice kızışırken, bu hafta zirve mücadelesini yakından ilgilendiren maçta, Trabzonspor ve Sivasspor, Medical Park Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Böylesine kritik bir önem arz eden ve belki de sezon sonu şampiyonluk ipini göğüsleyecek takımı belirleyecek olan müsabakaya MHK’nin yaptığı skandal atama ise dikkat çekti. MHK, daha önce yönettiği maçlarda bir çok takımı isyan ettiren hakem Cüneyt Çakır’ı Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Sivasspor mücadelesine atadı. Cüneyt Çakır’ın, Trabzon’da düdük çaldığı son maç 5 yıl önce, 2015-16 sezonunun 5. haftasında oynanan Trabzonspor-Galatasaray maçıydı. Çakır, o maçta verdiği skandal kararlarla oyunun sonucuna etki etmiş, bordo-mavili takım, bunun sonucunda rakibine kendi evinde 1-0 mağlup olmuştu.ŞOTA ÇİLEDEN ÇIKMIŞTITrabzonspor’un o dönem başında olan teknik direktör Şota Arvaledze 19 Eylül 2015’te Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan ve sarı-kırmızılıların 1-0 kazandığı maçta Erkan Zengin’in şutunu gözünün önünde eliyle bloke eden Jason Denayer’in pozisyonunda “Devam” diyen Çakır’a, maçın ardından, “El pozisyonu yüzde yüz penaltı. Görmüyor, görmeyebilir ama veriyor, vermiyor. Kendisi çok iyi biliyor ne zaman verecek, ne zaman vermeyecek. Oyunu istediği gibi yönlendiriyor, istediğine kazandırıyor’’ demişti. Sadece Türkiye’de değil, Uluslararası arenada da verdiği hatalı kararlarla çoğu zaman gündeme oturan Cüneyt Çakır, birçok teknik adamın eleştirisine maruz kalmıştı. Şimdi kritik maç öncesi kafalardaki soru ise, Cüneyt Çakır’ın bu maçı hangi skorla bitirmek isteyeceği yönünde!Trabzonspor, Cüneyt Çakır yönetiminde çıktığı son 5 iç saha karşılaşmasında sadece 1 kez kazanabildi. pic.twitter.com/RHFtEKJk6X— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 12 Şubat 2020 HER MAÇI SKANDALCüneyt Çakır’ın bu sezon Süper Lig’in 16. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde çaldığı düdükler ise hala gündemdeki yerini koruyor. Cüneyt Çakır’ın skandal düdükleriyle biten müsabakanın ardından adeta Türk futbolunda yeni bir kargaşa ortamı oluştu. Derbide çalmadığı penaltı düdükleriyle siyah-beyazlı kulübün büyük tepkisine neden olan Cüneyt Çakır’a Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de büyük tepki göstermişti. Daha önce yönettiği karşılaşmalarda birçok kulüp tarafından defalarca maçlara istenmediği dile getirilen Çakır’ın hala kritik maçlara verilmesi tepkilerin büyümesine neden oluyor. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde verdiği ve vermediği kararlarla futbolseverleri çileden çıkartan Cüneyt Çakır’ın bu skandal yönetimi ne ilkti ne de son olacak.“GÖZÜNE GİRSİN O KOL’’Trabzon’da yayınlanan yerel gazeteler, 19 Eylül 2015’teki Trabzonspor-Galatasaray maçında hakem Cüneyt Çakır’ın Denayer’in eline çarpan topa penaltı düdüğü çalmamasının oyunun kaderini etkilediğini ileri sürerek Çakır’a sert eleştiriler yöneltti. İlkhaber Gazetesi, “Hakem kararıyla yenildik. Buz gibi penaltı. Çakır çarptı”, Karadeniz Gazetesi, “Trabzon’a kör kurşun’’, Günebakış Gazetesi, ‘’Trabzon’a Çakır engeli. Nedir senden çektiğimiz. Kaza kurşunu’’ başlıklarıyla maçı okuyucularına duyurdu.Kuzey Ekspres Gazetesi, ‘’Ne şans vardı ne de hakem. Aslan Çakırkeyif” manşetinin spotlarında, “Trabzonspor kazanmayı daha çok istedi, daha çok çalıştı. Ama direkler ve Cüneyt Çakır istemedi. Gözüne girsin o kol! Maçın 60’ncı dakikasında top Denayer’in net şekilde açık olan kolundan döndü. Taraflı tarafsız herkes ‘penaltı’ dedi, sadece pozisyona hakim yerde olmasına rağmen Cüneyt Çakır, devam kararı verdi. O dakikaya kadar oyunun hakimi olan Trabzonspor’un direnci kırıldı” ifadelerini kullandı.“HAKEME GÖZLÜK GEREK”Son Nokta Gazetesi, sürmanşetinden Cüneyt Çakır’a fotomontajla gözlük takılmış bir fotoğrafını yayınladı. Gazete ayrıca, “Bu penaltıyı vermeyen hakeme gözlük gerek. Cüneyt Hoca, kaç numara istersin. Fırtına’yı Çakır yaktı. Bariz penaltımızı vermedi, ipimizi çekti’’ başlıklarını kullandı. Taka Gazetesi ise, ‘’Çakır çaldı götürdü. Taraftar tribünden, izleyici televizyondan gördü. Cüneyt Çakır 2 metreden penaltıyı göremedi” ifadelerini kullandı. Gazete, ayrıca Trabzonspor yönetimine de çağrı yaparak, “Bu adamın yakasına yapışın. Net penaltıyı vermedi, takdir haklarını Galatasaray’dan yana kullandı” yorumunda bulunmuştu.DAHA ÖNCE UYARMIŞTIK, YİNE UYARIYORUZ!Kritik maçlardaki kötü performansıyla, Türkiye'deki futbol ortamını her fırsatta kaosa sürükleyen Cüneyt Çakır'ın; bu hafta Trabzonspor-Sivasspor maçına atanması endişeye neden oldu. pic.twitter.com/kuh3hewJ2g— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 12 Şubat 2020