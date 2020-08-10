Galatasaray'ın Kamil Jozwiak teklifi ortaya çıktı

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Onyekuru'nun yokluğunu yine hızlı bir kanat oyuncusuyla tamamlamak istiyor. Sarı-kırmızılıların peşine düştüğü oyuncuysa Polonya ligi ekiplerinden Lech Poznan'da forma giyen Kamil Jozwiak.

Polonya basını, Galatasaray'ın sol kanat oyuncusu için 2 milyon euroluk bir teklifte bulunduğunu yazdı. Ayrıca haberlerde, sarı-kırmızılı takımın teklifinin düşük olduğunu ve 3 ile 3.5 milyon euro arasında bir teklifle bu transferi sonlandırabileceği kaydedildi.

Kamil Jozwiak kimdir?

22 Nisan 1998 yılında Polonya'da doğan Kamil Jozwiak, futbola ülkesinde başladı. Lech Poznan'dan yetişen 22 yaşındaki oyuncu, Polonya alt yaş milli takımının hepsinde görev yaptı. Kamil Jozwiak, 19 Kasım 2019 yılında Polonya Milli Takımı ile ilk maçına çıktı. 1.76 boyundaki oyuncu sol kanat olarak görev yapıyor. Bu sezon oynadığı 39 karşılaşmada 9 gol attı ve 7'de asist yaptı.

Kamil Jozwiak'ın attığı birbirinden şık goller;



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