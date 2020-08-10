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​Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın Kamil Jozwiak teklifi ortaya çıktı

Galatasaray'ın Kamil Jozwiak teklifi ortaya çıktı

Hızlı bir kanat oyuncusu arayışlarına devam eden Galatasaray, Polonya ligi ekiplerinden Lech Poznan'da forma giyen Kamil Jozwiak için transfer görüşmelerine başladı. Galatasaray kanat oyuncusu Kamil Jozwiak'ı kadrosuna katmak istiyor. Peki Galatasaray transfer haberlerinde adı geçen Kamil Jozwiak kimdir? Kamil Jozwiak kaç yaşında? Kamil Jozwiak nereli? Galatasaray Kamil Jozwiak haberlerine dair tüm detayları Yeni Şafak Spor'da bulabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kamil Jozwiak'ın Transfermarkt verilerine göre değeri 2.7 milyon euro.

Kamil Jozwiak'ın Transfermarkt verilerine göre değeri 2.7 milyon euro.

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Onyekuru'nun yokluğunu yine hızlı bir kanat oyuncusuyla tamamlamak istiyor. Sarı-kırmızılıların peşine düştüğü oyuncuysa Polonya ligi ekiplerinden Lech Poznan'da forma giyen Kamil Jozwiak.

Polonya basını, Galatasaray'ın sol kanat oyuncusu için 2 milyon euroluk bir teklifte bulunduğunu yazdı. Ayrıca haberlerde, sarı-kırmızılı takımın teklifinin düşük olduğunu ve 3 ile 3.5 milyon euro arasında bir teklifle bu transferi sonlandırabileceği kaydedildi.

Kamil Jozwiak kimdir?

  • 22 Nisan 1998 yılında Polonya'da doğan Kamil Jozwiak, futbola ülkesinde başladı. Lech Poznan'dan yetişen 22 yaşındaki oyuncu, Polonya alt yaş milli takımının hepsinde görev yaptı. Kamil Jozwiak, 19 Kasım 2019 yılında Polonya Milli Takımı ile ilk maçına çıktı. 1.76 boyundaki oyuncu sol kanat olarak görev yapıyor. Bu sezon oynadığı 39 karşılaşmada 9 gol attı ve 7'de asist yaptı.

Kamil Jozwiak'ın attığı birbirinden şık goller;

Omar Elabdellaoui'nin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu
Omar Elabdellaoui'nin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

Geçtiğimiz günlerde Olimpiakos'a veda eden Omar Elabdellaoui, Galatasaray'a transfer olacağını açıklamıştı. Elabdellaoui yaptığı açıklamada, "Altı harika yıl geçirdim, herkese teşekkür ederim. Olimpiakos hayatımın bir parçası. Burası benim ailem. Benim için çok zor bir seçimdi. Takım beni tutmaya çalıştı, çok konuştuk ama reddedemeyeceğim bir teklif olduğu için ayrılmayı seçtim. Umarım önümüzdeki yıllarda takım iyi gider ve şampiyonluğu kazanırız" ifadelerini kullanmıştı.Galatasaray'a katılacağı tarih belli olduGalatasaray ile anlaşma sağlayan ve eski takımı Olimpiakos’a veda eden Omar Elabdellaoui’nin sarı-kırmızılı takıma katılacağı tarih belli oldu. Norveçli futbolcu, 15 Ağustos tarihinde İstanbul’a gelecek.Avrupa Ligi’nde Olimpiakos ile 6 Ağustos tarihinde maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu kısa bir izin yaptıktan sonra sağlık kontrollerinden geçip kendisini sarı-kırmızılı takıma bağlayan imzayı atacak. Hemen ardından ise Galatasaray kampına katılacak.Omar Elabdellaoui'nin attığı şık gollerOmar Elabdellaoui Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladıMert Hakan Yandaş'tan Galatasaray'a gönderme

Galatasaray'ın Samuel Kalu için yaptığı teklif ortaya çıktı: Samuel Kalu kimdir?
Galatasaray'ın Samuel Kalu için yaptığı teklif ortaya çıktı: Samuel Kalu kimdir?

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılar Arda Turan transferinden sonra hızını artırmış durumda. Galatasaray'ın son olarak Bordeaux forması giyen Samuel Kalu'ya transfer teklifinde bulunduğu iddia edildi.Fransız basınında çıkan haberlerde, 22 yaşındaki futbolcunun menajerinin Galatasaray ile görüştüğü yazıldı. Hatta Galatasaray'ın Bordeaux ile 2023 yılına kadar sözleşmesi olan Samuel Kalu'yu satın alma opsiyonlu kiralamak istediği iddia edildi. Galatasaray'ın Samuel Kalu için yaptığı teklifHaberin detayında yer alan bilgilerde, önümüzdeki hafta transferin netleşmesi beklenirken, Galatasaray'ın 6 milyon euroluk bir satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yaptığı yazıldı. Hoffenheim'ın da transfer etmek istediği 22 yaşındaki sağ kanat, Galatasaray'a transfer olmak istiyor. Onyekuru ile görüşen Kalu sarı-kırmızılı takım hakkında bilgi de aldı.Bordeaux'un Gent'ten 8,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek aldığı Samuel Kalu bu sezon, 22 maçta 1 gol ve 2 asistle oynadı.Samuel Kalu kimdir?26 Ağustos 1997 yılında Nijerya'da Samuel Kalu, 1.76 boyunda ve sağ kanat olarak görev yapıyor. Futbola ülkesinde başlayan Kalu, 4 Ocak 2017 yılında Gent'e 1 milyon euro karşılığında transfer oldu. Sadece yarım sezon Gent'te oynayan Samuel Kalu, Ağustos 2018 yılında 8.5 milyon euro karşılığında Bordeaux'un yolunu tuttu. 22 yaşındaki oyuncu, 12 kez giydiği Nijerya formasıyla 2 gol ve 3 asist yaptı.Samuel Kalu'nun attığı birbirinden şık goller;Omar Elabdellaoui Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladıBeşiktaş ve Galatasaray'ın Mensah teklifi ortaya çıktıMert Hakan Yandaş'tan Galatasaray'a gönderme

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