Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın Kamil Jozwiak teklifi ortaya çıktı
Galatasaray'ın Kamil Jozwiak teklifi ortaya çıktı
Hızlı bir kanat oyuncusu arayışlarına devam eden Galatasaray, Polonya ligi ekiplerinden Lech Poznan'da forma giyen Kamil Jozwiak için transfer görüşmelerine başladı. Galatasaray kanat oyuncusu Kamil Jozwiak'ı kadrosuna katmak istiyor. Peki Galatasaray transfer haberlerinde adı geçen Kamil Jozwiak kimdir? Kamil Jozwiak kaç yaşında? Kamil Jozwiak nereli? Galatasaray Kamil Jozwiak haberlerine dair tüm detayları Yeni Şafak Spor'da bulabilirsiniz.
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Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Onyekuru'nun yokluğunu yine hızlı bir kanat oyuncusuyla tamamlamak istiyor. Sarı-kırmızılıların peşine düştüğü oyuncuysa Polonya ligi ekiplerinden Lech Poznan'da forma giyen Kamil Jozwiak.
Polonya basını, Galatasaray'ın sol kanat oyuncusu için 2 milyon euroluk bir teklifte bulunduğunu yazdı. Ayrıca haberlerde, sarı-kırmızılı takımın teklifinin düşük olduğunu ve 3 ile 3.5 milyon euro arasında bir teklifle bu transferi sonlandırabileceği kaydedildi.
Kamil Jozwiak kimdir?
22 Nisan 1998 yılında Polonya'da doğan Kamil Jozwiak, futbola ülkesinde başladı. Lech Poznan'dan yetişen 22 yaşındaki oyuncu, Polonya alt yaş milli takımının hepsinde görev yaptı. Kamil Jozwiak, 19 Kasım 2019 yılında Polonya Milli Takımı ile ilk maçına çıktı. 1.76 boyundaki oyuncu sol kanat olarak görev yapıyor. Bu sezon oynadığı 39 karşılaşmada 9 gol attı ve 7'de asist yaptı.
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