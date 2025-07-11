Süper Lig'i şampiyonluk ile tamamlayan Galatasaray, yeni sezon öncesindeki ilk hazırlık maçına yarın çıkacak. Ümraniyespor ile oynanacak hazırlık maçı için taraftarlar da karşılaşmanın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını merak etmeye başladı. Özelikle yeni transferlerin takibinin de yapılması nedeniyle hazırlık maçları büyük ilgi görüyor. İşte Galatasaray Ümraniyespor hazırlık maçı yayın bilgileri.
Galatasaray ilk hazırlık maçına Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor karşısında çıkacak. Yeni sezon çalışmalarını sürdüren ekipler hazırlık maçlarıyla da yeni sezona en iyi şekilde başlamanın planlarını yapıyor. Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın yeni transferlerinin hazırlık maçında yer alıp almayacağı konusu da merak edilirken, Ümraniyespor maçı öncesinde detaylar belli olmaya başladı. İşte Galatasaray Ümraniyespor arasındaki hazırlık karşılaşmasının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? konusuna ilişkin bilgiler.
GALATASARAY ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Galatasaray ile Ümraniyespor arasındaki hazırlık karşılaşması 12 Temmuz Cumartesi oynanacak. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda gerçekleşecek mücadele, saat 21.30'da başlaaycak ve S Sport Plus kanalından canlı yayınlanacak.
İLK HAZIRLIK MAÇI
Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Trendyol 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor ile karşılaşacak. Yeni sezon hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren sarı-kırmızılı ekip, ilk sınavını Ümraniyespor karşısında verecek. Galatasaray'da uzun bir sakatlıktan çıkan ve riske edilmeyecek Mauro Icardi'nin yanı sıra özel izinli olduğu için henüz kampa katılmayan Alvaro Morata, Davinson Sanchez, Roland Sallai ve Leroy Sane forma giymeyecek.
Teknik direktör Okan Buruk'un Ümraniyespor karşısında geçen sezon çok süre alan ve milli takımlara giden futbolculara forma vermesi beklenmiyor.