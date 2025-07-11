Galatasaray ilk hazırlık maçına Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor karşısında çıkacak. Yeni sezon çalışmalarını sürdüren ekipler hazırlık maçlarıyla da yeni sezona en iyi şekilde başlamanın planlarını yapıyor. Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın yeni transferlerinin hazırlık maçında yer alıp almayacağı konusu da merak edilirken, Ümraniyespor maçı öncesinde detaylar belli olmaya başladı. İşte Galatasaray Ümraniyespor arasındaki hazırlık karşılaşmasının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? konusuna ilişkin bilgiler.