Galatasaray uzun zamandır aradığı orta sahayı İtalya'da buldu

Galatasaray, Fiorentina'nın Şilili orta saha oyuncusu Erick Pulgar'ın transferinde sona yaklaştı.
İtalyan basını, son zamanlarda Fiorentina'da fazla forma şansı bulamayan Erick Pulgar'ın Galatasaray ile anlaştığını ve oyuncunun yakın zaman içerisinde İstanbul'a gideceğini iddia etti.
- Şili'den İtalya'ya ilk gelişinde Bologna'da forma giyen Pulgar, sonrasında Fiorentina'ya 12 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu. Duran toplardaki yeteneği ve pas oyununa katkısıyla bilinen yetenekli futbolcunun Galatasaray'ın orta sahada yaşadığı sıkıntıyı gidermesi bekleniyor.