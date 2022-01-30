Spor Galatasaray uzun zamandır aradığı orta sahayı İtalyada buldu
FUTBOL FUTBOL

Galatasaray uzun zamandır aradığı orta sahayı İtalya'da buldu

Galatasaray, sezon başından bu yana istediği orta saha transferini sürpriz bir isimle çözüyor. Sarı kırmızılılar Fiorentina'nın 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Erick Pulgar'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray uzun zamandır aradığı orta sahayı İtalyada buldu
Erick Pulgar - Fiorentina

Galatasaray, Fiorentina'nın Şilili orta saha oyuncusu Erick Pulgar'ın transferinde sona yaklaştı.

İtalyan basını, son zamanlarda Fiorentina'da fazla forma şansı bulamayan Erick Pulgar'ın Galatasaray ile anlaştığını ve oyuncunun yakın zaman içerisinde İstanbul'a gideceğini iddia etti.

  • Şili'den İtalya'ya ilk gelişinde Bologna'da forma giyen Pulgar, sonrasında Fiorentina'ya 12 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu. Duran toplardaki yeteneği ve pas oyununa katkısıyla bilinen yetenekli futbolcunun Galatasaray'ın orta sahada yaşadığı sıkıntıyı gidermesi bekleniyor.
Hibe 42 bin TLye çıktı

Hibe 42 bin TL'ye çıktı

​İlk kez ev alacaklara devletten destek.
Tıklım tıklım

Tıklım tıklım

​Taksim'de dikkat çeken kalabalık.
Yılmaz Özdilden Kemal Kılıçdaroğluna salvolar: Atatürk gelse ihraç edecekler böyle parti olur mu

​Türkiye'nin 30 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon'da konuştu.

AK Parti Trabzon İl Danışma Meclisi Toplantısı düzenleniyor.

​Yollar kapandı, 80 bin kişi elektriksiz kaldı.

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun ihale iddialarına yanıt.

90 yıllık taş mektebin taş tahtası sıva altından çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.