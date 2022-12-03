Spor ÖZET | Galatasaray-Rayo Vallecano 0-1
FUTBOL FUTBOL

ÖZET | Galatasaray-Rayo Vallecano: 0-1

Galatasaray, İspanya LaLiga ekiplerinden Rayo Vallecano ile İstanbul'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Rayo Vallecano, 1-0 kazandı. Galatasaray-Rayo Vallecano maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Galatasaray Vallecano maç özeti izle
Galatasaray-Rayo Vallecano maçından bir kare

Kulüpler Birliği Vakfı ile LaLiga’nın İstanbul’da düzenlediği dostluk turnuvasında Galatasaray ile İspanya LaLiga ekiplerinden Rayo Vallecano, Nef Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Maçı hakem Ali Şansalan yönetti. Şansalan’ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Mehmet Emin Tuğral yaptı.

Galatasaray 1-0 kaybetti

Konuk ekip 34. dakikada Andres Martin’in ceza sahası dışından golü ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı da bu sonuçla tamamlandı. İkinci yarıda gol olmayınca Rayo Vallecano sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Galatasaray mücadeleye Okan Kocuk, Leo Dubois, Metehan Baltacı, Abdülkerim Bardakcı, Patrick van Aanholt, Berkan Kutlu, Özgür Baran Aksaka, Juan Mata, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün ve Bafetimbi Gomis 11’i ile başladı.

Yedeklerde ise Jankat Yılmaz, Yusuf Demir, Emin Bayram, Beknaz Almazbekov, Halim Ayaz Yükseloğlu, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Berk Kızıldemir, Efe Akman, Kazımcan Karataş ve Sacha Boey bekledi.

Sarı-kırmızılılarda oyuna sonradan Emin Bayram, Yusuf Demir, Sacha Boey, Kazımcan Karataş, Beknaz Almazbekov, Baran Demiroğlu, Efe Akman ve Ali Yeşilyurt dahil oldu.

Rayo Vallecano ise Stole Dimitrievski, Ivan Balliu, Mario Suarez, Florian Lejeune, Josep Chavarria, Unai Lopez, Oscar Valentin, Andres Martin, Oscar Trejo, Alvaro Garcia ve Sergio Camello 11’i ile sahaya çıktı.

Radamel Falcao yeniden Nef Stadyumu’nda

Rayo Vallecano’da forma giyen Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao, eski takımı Galatasaray’a karşı oynamadı. Deneyimli futbolcu, mücadele öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlardan da yoğun ilgi gördü. 36 yaşındaki futbolcu, 2019-2021 yılları arasında Galatasaray ile 43 resmi maça çıkıp, 20 gol kaydetmişti.

  • Galatasaray, Dostluk Turnuvası’nın ikinci maçında 6 Aralık Salı saat 20.00’de Nef Stadyumu’nda İspanyol temsilcisi Villarreal ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray-Rayo Vallecano maçının özeti
CANLI | Hollanda-ABD

CANLI | Hollanda-ABD

Dünya Kupası son 16 turunda Hollanda ile ABD karşılaşıyor.
Inter peşinde

Inter peşinde

​İtalyan devi Altay Bayındır için harekete geçti
Kazanan yok

Kazanan yok

​Trabzonspor hazırlık maçında Hull City ile 1-1 berabere kaldı.
2022 Dünya Kupası rehberi

2022 Dünya Kupası rehberi

​Katar'daki organizasyona dair bilinmesi gereken tüm detaylar burada.
Beşiktaş'ta <br>gergin toplantı

Beşiktaş'ta
gergin toplantı

Ahmet Nur Çebi konuşmasını yarıda bıraktı.
Onay verdi

Onay verdi

Fenerbahçe eski Galatasaraylı golcüyü istiyor.
Beş futbolcu<br>devam ediyor

Beş futbolcu
devam ediyor

Süper Lig'den Dünya Kupası'na giden futbolculardan 9'u elendi.
Tedavi uygulanıyor

Tedavi uygulanıyor

​Fenerbahçe'den Altay Bayındır açıklaması.
Aslan gençleşecek

Aslan gençleşecek

Galatasaray'da 9 futbolcunun kontratı sezon sonunda bitiyor.
Trabzonspor 3 Aralık'ı unutmadı

Trabzonspor 3 Aralık'ı unutmadı

​Bordo-mavililer Engeller Günü'ne özel videolu paylaşımda bulundu.
Yeni moda Ghutra

Yeni moda Ghutra

Katar'a giden futbolseverler yöresel kıyafetlere de ilgi duyuyor.
Çeyrek final için <br>sahaya çıkıyorlar

Çeyrek final için
sahaya çıkıyorlar

​Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı bugün başlıyor.
Dudak <br>uçuklatan rakam

Dudak
uçuklatan rakam

​Beşiktaş'ın toplam borcu açıklandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.