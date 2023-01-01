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Spor

Galatasaray'da stopere Omar Colley sesleri

Galatasaray ve Beşiktaş aynı oyuncunun peşine düştü. Süper Lig'in devleri, Sampdoria forması giyen Omar Colley için görüşmelere başladı.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
10:06 . 21/01/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Omar Colley

Omar Colley

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, kadrosuna bir stoper oyuncusu katmak istiyor. Sarı-kırmızılı takımın, Omar Colley ile ilgilendiği iddia edildi.


Galatasaray Omar Colley'in peşinde


İtalya'da yayın yapan TMW; Galatasaray'ın, İtalyan ekibi Sampdoria forması giyen stoper Omar Colley için devrede olduğunu duyurdu. Haberde, Sampdoria'nın, 30 yaşındaki ve 1.91 boyundaki Gambiyalı oyuncuyu kiralamaya sıcak bakmadığı kaydedildi. 4 milyon Euro bonservis bedeli ya da satın alma zorunluluğu ile kiralama şartıyla izin vereceği belirtildi.


Haberde, oyuncu için Galatasaray'ın yanı sıra Beşiktaş'ın da devrede olduğu ifade edildi. Bu arada G.Saray'ın Fransız yıldızı Sacha Boey'e Sportin Lizbon'un da talip olduğu öğrenildi.







#Omar Colley
#Galatasaray
#Beşiktaş
17 dakika önce
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Galatasaray'da stopere Omar Colley sesleri
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