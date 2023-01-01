Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, kadrosuna bir stoper oyuncusu katmak istiyor. Sarı-kırmızılı takımın, Omar Colley ile ilgilendiği iddia edildi.





Galatasaray Omar Colley'in peşinde





İtalya'da yayın yapan TMW; Galatasaray'ın, İtalyan ekibi Sampdoria forması giyen stoper Omar Colley için devrede olduğunu duyurdu. Haberde, Sampdoria'nın, 30 yaşındaki ve 1.91 boyundaki Gambiyalı oyuncuyu kiralamaya sıcak bakmadığı kaydedildi. 4 milyon Euro bonservis bedeli ya da satın alma zorunluluğu ile kiralama şartıyla izin vereceği belirtildi.





Haberde, oyuncu için Galatasaray'ın yanı sıra Beşiktaş'ın da devrede olduğu ifade edildi. Bu arada G.Saray'ın Fransız yıldızı Sacha Boey'e Sportin Lizbon'un da talip olduğu öğrenildi.























