Galatasaray yeni Icardi’sini buldu: Ocak ayında transfer gerçekleşebilir

Yaşadığı sakatlık sebebiyle 6-7 ay sahalardan uzak kalması beklenen Mauro Icardi'nin yerine doldurmak isteyen Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

MOUSSA DEMBELE HAREKATI

Todofichajes'te yer alana habere göre; 2023/24 yaz transfer döneminde Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ettifaq'a giden ve ülkedeki rekabet ortamını sevmeyen Moussa Dembele, Galatasaray'ın hedefi oldu.

Icardi'nin yerini bir an önce doldurmak isteyen sarı-kırmızılı ekibin, Fransız golcüyü Avrupa'ya geri döndürmek için Ocak ayını beklediği öne sürüldü.

Ayrıca haberde 28 yaşındaki futbolcunun Suudi Arabistan'da kazandığı yüksek maaştan ötürü kariyerine orada devam etme ihtimalinin de bulunduğu yazıldı.

2024/25 sezonunda takımı ile tüm kulvarlarda 12 maça çıkan Dembele, 3 gol ve 2 asistlik performans sergileyebildi.

MOUSSA DEMBELE KİMDİR, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Moussa Dembélé, 12 Temmuz 1996'da Pontoise, Fransa'da doğmuş profesyonel bir futbolcudur. Kariyeri boyunca forvet pozisyonunda görev almış ve çeşitli kulüplerde önemli performanslar sergilemiştir.

Kariyeri ve Oynadığı Takımlar

Fulham FC (2013-2016):

Dembélé, profesyonel kariyerine İngiltere'nin Fulham takımında başladı. Burada 2013-2016 yılları arasında forma giydi ve 56 maçta 15 gol kaydetti.

Celtic FC (2016-2018):

2016 yılında İskoçya'nın Celtic takımına transfer oldu. Celtic formasıyla 55 maçta 26 gol atarak dikkat çekti.

Olympique Lyonnais (2018-2023):

2018'de Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'a transfer olan Dembélé, burada 129 maçta 56 gol kaydetti.

Atlético Madrid (2021, Kiralık):

2021 yılında İspanya'nın Atlético Madrid takımına kiralık olarak katıldı. Ancak burada sadece 5 maçta forma giydi ve gol atma başarısı gösteremedi.

Al-Ettifaq FC (2023-Günümüz):

2023 yılında Suudi Arabistan Pro Ligi takımlarından Al-Ettifaq FC'ye transfer oldu. Burada kariyerine devam etmektedir.







