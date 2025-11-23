Galatasaray'a İspanyol hakem

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta karşılaşmasında görev yapacak hakemler belli oldu. UEFA’nın duyurusuna göre sarı-kırmızılıların 25 Kasım Salı günü Belçika temsilcisi Union SG’yi konuk edeceği mücadeleyi İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek. Karşılaşma İstanbul’daki RAMS Park’ta saat 20.45’te başlayacak.





Sanchez’in yardımcılıklarını Raul Cabanero ve Inigo Prieto üstlenecek. Dördüncü hakem olarak ise Alejandro Muniz Ruiz görev yapacak.





UEFA’nın açıkladığı kadroya göre, Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini Carlos del Cerro Grande yürütecek. Ona VAR odasında Javier Iglesias Villanueva eşlik edecek.















