Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray'a İspanyol hakem

Galatasaray'a İspanyol hakem

13:5623/11/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
İspanyol hakem Jose Maria Sanchez
İspanyol hakem Jose Maria Sanchez

Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta görev yapacak hakemler açıklandı. Temsilcimiz Galatasaray'ın Union SG’yi konuk edeceği mücadelede İspanyol hakem Jose Maria Sanchez düdük çalacak.

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta karşılaşmasında görev yapacak hakemler belli oldu. UEFA’nın duyurusuna göre sarı-kırmızılıların 25 Kasım Salı günü Belçika temsilcisi Union SG’yi konuk edeceği mücadeleyi İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek. Karşılaşma İstanbul’daki RAMS Park’ta saat 20.45’te başlayacak.


Sanchez’in yardımcılıklarını Raul Cabanero ve Inigo Prieto üstlenecek. Dördüncü hakem olarak ise Alejandro Muniz Ruiz görev yapacak.


UEFA’nın açıkladığı kadroya göre, Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini Carlos del Cerro Grande yürütecek. Ona VAR odasında Javier Iglesias Villanueva eşlik edecek.





#Şampiyonlar Ligi
#Galatasaray
#Union SG
#Jose Maria Sanchez
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ İzmir 500 bin sosyal konut yerleri belli oldu mu? 21 bin 20 TOKİ evleri İzmir’de hangi ilçede var?