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Galatasaray'da divan kurulu toplanıyor

Galatasaray'da divan kurulu toplanıyor

10:1920/05/2025, Salı
AA
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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek

Galatasaray Kulübü'nün mayıs ayı olağan divan kurulu toplantısı yarın yapılacak.

Galatasaray'da divan kurulu yarın toplanacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda düzenlenecek toplantı, saat 13.30'da başlayacak.


Toplantıda yönetim ve denetim kurulu tarafından kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait 28 Şubat 2025 itibarıyla düzenlenmiş özet 9 aylık konsolide mali-yönetsel-sportif raporun sunumu gerçekleştirilecek.


Sunumun ardından raporlarla ilgili üyelerin görüşleri alınacak.





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