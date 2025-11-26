Yeni Şafak
Galatasaray'da Fenerbahçe mesaisi başladı

15:3926/11/2025, Çarşamba
AA
Galatasaray antrenmanından kare.
Galatasaray antrenmanından kare.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray, derbi maçın hazırlıklarına başladı.


Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.


Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.


Sarı-kırmızılı ekip, 28 Kasım Cuma günü yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.






#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Trendyol Süper Lig
