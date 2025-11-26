Galatasaray maçı sonrası flaş itiraf: ‘Fenerbahçe daha zorluydu’

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Rams Park'ta Galatasaray'ı 1-0 yenerek sürpriz yapan Union Saint-Gilloise'da forma giyen Ousseynou Niang, maç sonu basın mensuplarına çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Union Saint-Gilloise forması giyen Ousseynou Niang, Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçın ardından stadyumda basın mensuplarının sorularına yanıt verdi.
Niang, "Fenerbahçe mi daha zordu Galatasaray mı?" sorusunun ardından, "Benim için Fenerbahçe." yanıtını verdi.
Galatasaray karşısında mücadeleye ilk 11'de başlayan Niang, 90. dakikada oyundan çıktı.
Union Saint-Gilloise forması altında bu sezon toplamda 20 çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 2 gol attı ve 4 asist yaptı.