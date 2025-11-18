Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray'da Gençlerbirliği hazırlıkları sürüyor

Galatasaray'da Gençlerbirliği hazırlıkları sürüyor

20:5118/11/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Antrenmandan kare.
Antrenmandan kare.

Süper Lig’in 13’üncü haftasında Galatasaray sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, Süper Lig’in 13’üncü haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.


Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı. Koşu çalışması ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda topa sahip olma ve hücum çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.


Öte yandan Galatasaray’da tedavisi tamamlanan İlkay Gündoğan antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Kasık fıtığı ameliyatı olan Yunus Akgün ise salon çalışmalarının ardından düz koşulara başladı.


Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.




#Galatasaray
#Trendyol Süper Lig
#Gençlerbirliği
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TV8 canlı izle: İspanya Türkiye maçı Tv8 Exxen canlı yayını izle! Milli maç kaç kaç? Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde dev maç