Galatasaray'da Gençlerbirliği hazırlıkları sürüyor

Galatasaray, Süper Lig’in 13’üncü haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı. Koşu çalışması ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda topa sahip olma ve hücum çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.