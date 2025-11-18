Galatasaray'dan sakatlık açıklaması: Beş futbolcunun son durumu belli oldu

Galatasaray, son günlerde art arda yaşanan sakatlıkların ardından takımın sağlık raporunu açıkladı. Kulüpten yapılan bilgilendirmede İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan ve Victor Osimhen için güncel durum paylaşıldı.
Tedavi sürecini tamamlayan İlkay Gündoğan, yapılan son kontrollerin ardından antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Kasık fıtığı ameliyatı geçiren Yunus Akgün ise salondaki programını tamamladıktan sonra sahada düz koşulara geçti.
Sol alt arka adalesinde orta seviyede (grade 2) yırtık tespit edilen Berkan Kutlu’nun tedavisinin planlandığı şekilde devam ettiği aktarıldı. Öte yandan milli takımlarından dönen Kaan Ayhan ve Victor Osimhen’in sağlık durumları, yapılacak MR görüntülemelerinin ardından netlik kazanacak. Teknik heyetin, iki oyuncunun durumuna göre maç planlamasını güncellemesi bekleniyor.