Galatasaray'da gözler Juventus maçına çevrildi

17:2314/02/2026, Cumartesi
G: 14/02/2026, Cumartesi
AA
Leroy Sane de idmanda yer aldı.
Leroy Sane de idmanda yer aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarına başladı.

Galatasaray'da Juventus maçı hazırlıkları başladı.


Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.


Koşu ve iki grup halinde 8'e 2 çalışmayla devam eden antrenmanın, ikiye iki oyun ve topa sahip olma idmanının ardından çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.


Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.





#Şampiyonlar Ligi
#Galatasaray
#Juventus
