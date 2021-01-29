Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin transferi tamamladı: Premier Lig'de oynayacak Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, İngiltere Premier Lig takımlarından West Bromwich Albion'a kiralık olarak transfer oldu. İngiliz kulübünün menajeri de transferi resmen açıkladı.

Haber Merkezi 29 Ocak 2021, 15:41 Son Güncelleme: 29 Ocak 2021, 15:48 Yeni Şafak