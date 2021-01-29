Spor Galatasarayda Mbaye Diagnenin transferi tamamladı Premier Ligde oynayacak
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Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin transferi tamamladı: Premier Lig'de oynayacak

Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, İngiltere Premier Lig takımlarından West Bromwich Albion'a kiralık olarak transfer oldu. İngiliz kulübünün menajeri de transferi resmen açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mbaye Diagne
Mbaye Diagne

West Bromwich teknik direktörü Sam Allardyce yaptığı açıklamada Galatasaray'ın Senegalli forveti Mbaye Diagne'nin takıma katılacağını duyurdu.

İşte tecrübeli teknik adamın yaptığı açıklamalar;

  • "Mbaye Diagne, bugün geliyor. Oyuncu kapıdan içeri girene dek bu konularda temkinli konuşurum ancak umuyorum ki, Diagne bize forvet hattında daha fazla güç verecek."

Mbaye Diagne, Galatasaray formasıyla bu sezon çıktığı 19 maçta 11 gol atma başarısı göstermişti.

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