Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin transferi tamamladı: Premier Lig'de oynayacak

West Bromwich teknik direktörü Sam Allardyce yaptığı açıklamada Galatasaray'ın Senegalli forveti Mbaye Diagne'nin takıma katılacağını duyurdu.
İşte tecrübeli teknik adamın yaptığı açıklamalar;
- "Mbaye Diagne, bugün geliyor. Oyuncu kapıdan içeri girene dek bu konularda temkinli konuşurum ancak umuyorum ki, Diagne bize forvet hattında daha fazla güç verecek."
Mbaye Diagne, Galatasaray formasıyla bu sezon çıktığı 19 maçta 11 gol atma başarısı göstermişti.
Galatasaray, Diagne’nin West Bromwich’e transfer olduğunu TFF'ye bildirdi. pic.twitter.com/T1klwlYLmj
Galatasaray, Diagne’nin West Bromwich’e transfer olduğunu TFF'ye bildirdi. pic.twitter.com/T1klwlYLmj— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 29, 2021